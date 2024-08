Allbiom promove a quarta edição do “Dia de Biofábrica”

A quarta edição do “Dia de Biofábrica” aconteceu em 31 de julho, em Cajuru (SP). Realizado pela Allbiom, o evento, com o tema “Universidade”, ocorreu na sede da empresa e reuniu mais de 70 pessoas, entre clientes, pesquisadores, professores universitários e estudantes. A programação incluiu um tour guiado pelas instalações da empresa, especialista em bioprocessos e que atende biofábricas em toda a América Latina.

Ao longo do dia, os participantes, incluindo alunos e professores de diversas instituições de ensino, como UNESP, UFSJ, UniFei, UERGS, entre outras, tiveram a oportunidade de conhecer as dependências da Allbiom.

A programação do evento permitiu que os convidados trocassem experiências e aprendessem mais sobre temas relacionados a bioprocessos com especialistas de diferentes segmentos. Além disso, representantes das universidades realizaram apresentações sobre tópicos relevantes para clientes selecionados pela Allbiom

"A cada dia, a Allbiom se consolida como uma referência no setor, promovendo encontros com especialistas para debater a área de biológicos, como o Dia de Biofábrica, sempre com a presença de grandes líderes de diferentes regiões do país", comenta Wladimir Crancianinov, um dos diretores da empresa.

Sobre a Allbiom

Fundada em Cajuru (SP), com atuação no Brasil e também outros países da América Latina, a Allbiom garante soluções seguras para o controle dos bioprocessos laboratoriais e industriais, o que contribui para o desenvolvimento de novos bioprodutos. Seus serviços vão desde consultoria e assessoria na área de biotecnologia, até à fabricação própria de equipamentos e desenvolvimento de bioprodutos em instalações de última geração. A empresa oferece dois anos de garantia para toda linha de equipamento para cultivo de microorganismos.?

Website: http://www.allbiom.com