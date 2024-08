Em Pernambuco, Lojas Avenida inaugura 180ª unidade nesta quarta

Caruaru foi a cidade escolhida para receber a 180ª unidade da Lojas Avenida, em 7 de agosto, quarta-feira. Esta é a primeira loja da rede na cidade, que fica na Praça Coronel João Guilherme, 75 e 83, Centro.

Com esta inauguração, a Lojas Avenida dá mais um passo rumo à meta de ultrapassar o total de 200 unidades ainda em 2024. Até o momento, foram inauguradas 22 lojas apenas este ano, e a de Caruaru foi a 23ª. Além disso, outra unidade será inaugurada ainda em agosto, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.

O plano de expansão da rede vem sendo conduzido em ritmo acelerado desde a chegada da Pepkor, varejista de moda na África do Sul, que há dois anos assumiu o controle de operações da Lojas Avenida. Este movimento de crescimento tem Pernambuco como um dos principais polos para expansão, afinal, a rede abrirá sua 9ª loja no estado com a unidade de Caruaru.

As outras cidades pernambucanas que já contam com Lojas Avenida são Recife e Jaboatão dos Guararapes, ambas com duas unidades, além de Abreu e Lima, São Lourenço da Mata, Petrolina e Camaragibe. As nove inaugurações ocorreram nos últimos cinco meses.

O catálogo da Lojas Avenida conta com produtos em vestuários masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar. A rede foca especialmente nos públicos de classes C e D.

Website: http://www.avenida.com.br