Sodré Santoro realiza leilão judicial de Galpões Industriais

Organizado pela Sodré Santoro, o Leilão é uma oportunidade para quem busca por uma área com galpões industriais, ou simplesmente um terreno amplo e plano em Barueri, além de possuir valor inicial 50% abaixo do mercado, o que torna o imóvel uma oportunidade de negócio diferenciada. Vale destacar que a Sodré Santoro está no mercado desde 1979.

Todas as informações sobre o leilão judicial estão disponíveis na página do leiloeiro. Por lá, os interessados têm até as 14 horas do dia 28 de agosto para registrarem os seus lances.

O imóvel fica localizado na Avenida Grupo Bandeirante, 400, no Jardim Belval, distrito de Barueri. O terreno com 48 mil metros quadrados conta com mais de 25 mil metros quadrados de área construída. Entre os diferenciais, terreno plano, 5 galpões de uso geral, mezanino administrativo e um poço artesiano, além de vias internas de acesso e balança rodoviária.

Avaliado em R$ 151.650.000,00, o imóvel tem lance inicial de R$ 75.825.000,00, o que representa metade do valor de mercado. A matrícula atualizada do imóvel tem o número 72.915 do CRI de Barueri.

Leilão judicial de galpão em Barueri

Referente ao processo 1013665-95.2019.8.26.0068 que está na 2.ª Vara Cível do Foro de Barueri, o imóvel faz parte do plano de recuperação judicial da empresa que o ocupava, aprovado em assembleia geral de credores.

O espaço abrigava uma indústria plástica. Na página da Sodré Santoro os interessados encontram todas as informações sobre o leilão judicial: edital, condições de venda, laudo e matrícula do imóvel.

O leilão já está disponível, com os lances online registrados diretamente na página do leiloeiro. No dia do encerramento, os lances também poderão ser registrados presencialmente, a partir das 10 horas, na Rua Tito, 66, Vila Romana, em São Paulo. O evento terminará às 14 horas do dia 28 de agosto, tanto online quanto presencialmente, com a condução do Leiloeiro Oficial Otavio Lauro Sodré Santoro.

Os participantes precisam se cadastrar no site www.sodresantoro.com.br. Para vistoriar o galpão industrial, os interessados devem enviar uma solicitação por escrito para o e-mail otavio.judicial@sodresantoro.com.br.

Independentemente da visita, é importante lembrar que o imóvel será arrematado no estado em que se encontra. Outro ponto importante: apesar da possibilidade de parcelamento, o lance para pagamento à vista sempre terá preferência.

Entretanto, inexistindo lance para a quitação à vista, o pagamento poderá ser parcelado. Neste caso, o vencedor deverá pagar a entrada de 50% do lance vencedor, com o restante do saldo em até 12 vezes, com o valor da parcela atualizado monetariamente pela taxa Selic.

Website: https://www.sodresantoro.com.br/leilao/25686/lote/2513362/?ref=banners