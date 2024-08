Voarmais.com atrai investidores na ABF Franchising Expo

A ABF Franchising Expo, uma das maiores feiras de franquia do mundo, encerrou a sua 31ª edição com o registro de um recorde: a visitação de mais de 65 mil visitantes interessados no mercado de franchising, segundo balanço da Associação Brasileira de Franchising. O evento foi realizado nos dias 26 a 29 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo, e contou pela primeira vez com a participação da Voarmais.com, franqueadora de agência de viagens.



Com 17 anos de atuação e 160 franquias, a Voarmais.com apresentou aos visitantes o seu modelo de negócio focado na atuação home office, que permite aos empreendedores trabalhar de casa ou de qualquer lugar do mundo. Durante os quatro dias de feira, o estande recebeu a visita de mais de 300 pessoas interessadas na franquia, resultando na entrega de mais de 150 Circulares de Oferta da Franquia (COF) para investidores e empreendedores.



A participação no evento faz parte do plano de expansão da empresa, que almeja alcançar 200 unidades até o final de 2024. "A ABF Franchising Expo nos proporcionou uma excelente oportunidade para mostrar a força do nosso modelo de negócios. Ficamos muito satisfeitos com o interesse demonstrado pelos visitantes e estamos confiantes de que isso fortalecerá ainda mais nossa expansão. O bom desempenho na feira evidencia a aceitação do nosso modelo de negócios pelo público, reforçando a nossa posição no mercado de franquias de turismo", explicou Djelly Girelli, CEO da Voarmais.com.



Neste ano, além de pessoas interessadas em iniciar seu primeiro negócio, o evento foi marcado pelo aumento na presença de empresários experientes buscando o franchising como uma maneira de expandir, diversificar ou inovar seus portfólios, segundo a organização da feira.



Desempenho do franchising no 1º tri de 2024



De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de Hotelaria e Turismo faturou mais de R$ 2,6 bilhões no primeiro trimestre de 2024, 11,4% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento segue a tendência que vem ocorrendo desde o ano passado, que posicionou o turismo como o terceiro segmento com o melhor desempenho dentro do mercado de franchising em 2023, com mais de R$ 11 bilhões em faturamento.



"Esse crescimento constante do segmento de turismo é reflexo desse potencial de mercado, impulsionado principalmente pelo aumento das viagens realizadas pelos brasileiros, sendo uma oportunidade atrativa para quem deseja ingressar nesse mercado", finalizou Djelly Girelli.

Website: https://voarmaisfranquia.com