A Guidepost Solutions, líder global em investigações nacionais e internacionais, conformidade, monitoramento e consultoria de segurança e tecnologia, anunciou a expansão de suas operações na América Latina com a abertura de um escritório na Cidade do México e as promoções de Yohir Akerman e Andrés Otero a presidentes da região da América Latina. Esse movimento estratégico faz parte do crescimento da Guidepost na América Latina e da sua expansão global contínua. O escritório na Cidade do México oferecerá toda a gama de serviços da Guidepost.

"A abertura do escritório na Cidade do México é um marco importante na nossa estratégia de expansão, possibilitando o apoio contínuo e regularànossa crescente clientela em toda a América Latina, com um suporte adicional na região", disse Julie Myers Wood, CEO da Guidepost Solutions. "As promoções de Yohir e Andrés como presidentes da LATAM complementam as nossas capacidades em diversos países do Caribe, América Central, América do Sul e outros. A vasta experiéncia e o sucesso comprovado de ambos serão fundamentais para continuarmos expandindo a presença internacional da empresa".

Akerman entrou na Guidepost em 2019 e é um investigador muito experiente no combateàfraude eàcorrupção para diversos clientes dos setores público e privado. Ao longo de sua carreira, ele liderou inúmeras investigações complexas e buscas de ativos, além de apoio em litígios para clientes.

Otero faz parte da equipe da Guidepost desde 2019. Ele possui uma vasta experiéncia investigativa em toda a América Central e América Latina e é um renomado especialista em consultoria para disputas e questóes de anticorrupção. Otero também é perito em diversos setores de investigação e inteligéncia, atuando em temas como a luta contra a corrupção e a manutenção da integridade institucional.

Juan David Leal, diretor-gerente, foi nomeado para liderar o escritório da Cidade do México. Ele entrou na Guidepost em 2023 e tem auxiliado clientes em toda a região da América Latina na gestão de riscos e conformidade, bem como no combateàfraude eàcorrupção. Ele trabalha em colaboração com grande empresas, privadas e públicas, bem como governos envolvidos em questóes de alta relevância, fornecendo comunicação estratégica, assim como recolha de inteligéncia e investigações.

Sobre aGuidepost Solutions LLC

A Guidepost Solutions é líder em investigações nacionais e internacionais, soluções de conformidade, monitoramento e consultoria em segurança e tecnologia. Atuamos onde quer que suas necessidades nos levem, seja localmente ao redor do mundo ou em um de nossos escritórios localizados em Bogotá, Chicago, Dallas, Honolulu, Londres, Los Angeles, Cidade do México, Miami, Nova York, Palm Beach, Phoenix, São Francisco, Seattle, Singapura, Walnut Creek e Washington, DC. Para mais informações, acesse www.guidepostsolutions.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240802079469/pt/

MEDIA:

Nicole Alvarez, Montieth & Company

nalvarez@montiethco.com