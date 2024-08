Estão abertas as inscrições para o 35º Encontro Técnico da AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), que acontecerá juntamente com a Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan 2024), de 22 a 24 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP. Promovidos pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN), os eventos estão trazendo nesta edição como tema central "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas".

O congresso e a feira estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aos conceitos de Environmental, Social and Governance (ESG), que em português significa Ambiental, Social e Governança e é um conjunto de critérios usados para avaliar a sustentabilidade e o impacto social de uma empresa, proporcionando uma programação abrangente, que contemplará temas que vão desde controle de perdas de água, desenvolvimento tecnológico e inovação, energias alternativas e eficiência energética, meio ambiente e mudanças climáticas, manutenção, operação e automação de equipamentos, até saneamento rural e saúde pública.

Nesta edição, a Fenasan ocupará mais de 25 mil m² e já conta com a confirmação de mais de 300 empresas nacionais e internacionais. A visitação será integrada à feira Waste Expo Brasil 2024, ampliando as oportunidades de networking e negócios para os mais de 22 mil visitantes esperados.

A Fenasan reunirá especialistas e profissionais, como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da feira e as mais renomadas empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

Além de polo de negócios e oportunidades de networking, o evento tem por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos utilizados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

Acesse fenasan.com.br para conferir mais detalhes sobre a realização, credenciamento e demais informações.

As inscrições podem ser feitas neste link: https://fenasan.com.br/inscricoes/. A visitação à feira é gratuita e o credenciamento pode ser feito neste link fenasan.com.br

Website: https://www.fenasan.com.br/