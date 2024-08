Novo espaço no Shopping CDC mira em venda para Dia dos Pais

O Shopping Circuito de Compras CDC – Feira da Madrugada, localizado no Brás, região central de São Paulo, anuncia a primeira edição do Espaço Circuito Homens, uma oportunidade para comerciantes e consumidores.



O evento Espaço Circuito Homens ocorrerá até 10 de agosto, trazendo uma nova experiência de compras com foco nas vendas para o Dia dos Pais. Alguns lojistas que participarão da ação estão preparando descontos de até 30% nos preços dos produtos para vendas realizadas neste espaço.



O Espaço Circuito Homens está localizado ao lado da praça de alimentação do CDC e terá uma ambientação diferenciada, que inclui iluminação especial, boxes personalizados e um lounge com sofás, criando um local dedicado às compras para esta data especial do varejo brasileiro. A sinalização do ambiente facilitará a identificação dos pontos de vendas e promoverá uma experiência de compras para os visitantes.

A expectativa é de um fluxo intenso de visitantes na feira, especialmente no dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais.



Informações Adicionais

Horário de Funcionamento - Feira Espaço Circuito Homens:

De segunda a sábado, das 6h às 12h, com possibilidade de horários estendidos (sob consulta)



Para mais informações:

Circuito de Compras – Feirinha da Madrugada

Rua São Caetano, 812 - Brás, São Paulo

WhatsApp: 11 99595-4100

E-mail: comercial@circuitosp.com.br

https://novafeiradamadrugada.com.br/

Website: https://www.instagram.com/feiradamadrugadaofc/