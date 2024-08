Allp Fit abre oportunidades para novos franqueados

De olho em novas metas e na busca de estimular e promover a participação da iniciativa empreendedora, a Allp Fit, franquia de academias liderada pelo empresário Anderson Franco, abre novas oportunidades para franqueados interessados em um negócio com lucratividade de 26% a 50% e ROI (retorno sobre o investimento) entre 3% e 6% ao mês.

É o que informou o CEO e fundador da Allp Fit, Anderson Franco, durante a sua participação no painel sobre Administração Solidária no evento “Negócios em Expansão”, promovido por um dos maiores sites de negócios do país. Com um mercado em crescimento, ele destaca que os franqueados podem esperar um retorno significativo sobre o investimento. "Queremos franqueados empoderados, que participem ativamente na gestão e que estejam alinhados com nossos valores de inclusão e inovação", enfatiza.

Segundo o empresário mineiro, já são 26 unidades em operação em pouco mais de um ano e a franquia tem planos de expandir para 100 academias até o final de 2024. A meta é alcançar 400 unidades até 2027, atendendo 1,2 milhão de alunos nas lojas físicas e 5 milhões na academia virtual. “Desde a sua fundação, a Allp Fit tem demonstrado um crescimento impressionante. E dada a procura, abrimos a oportunidade para empresários interessados nesta proposta que vai ao encontro do nosso projeto de expansão da franquia, sem comprometer a qualidade dos nossos serviços”, afirma Anderson Franco.

O modelo de negócio da Allp Fit dispõe de espaços como saunas, salas de massagem e áreas para crianças. Além disso, as academias oferecem serviços adicionais como avaliação através do scanner corporal e pré e pós-treinos, proporcionando uma experiência premium para seus alunos. Esse investimento torna a Allp Fit uma opção no mercado, atraindo tanto usuários quanto investidores.

Impacto Social

O compromisso da Allp Fit com a Administração Solidária é um dos pilares do seu modelo de gestão. Inspirado pelo conceito desenvolvido por Altair Vilar, fundador do Cartão de TODOS, a Allp Fit incorpora práticas de responsabilidade social em todas as suas operações. Além disso, o empreendedor revela que a expansão da rede está contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões onde atua.

"Estamos criando um negócio que não só é lucrativo, mas também faz a diferença na vida das pessoas e na sociedade. Cada nova unidade da Allp Fit representa novas oportunidades de emprego e acesso à saúde de qualidade", afirma Anderson Franco.

"Negócios em Expansão"

No recente evento "Negócios em Expansão" promovido por um dos maiores sites de negócios do país, Anderson Franco, junto com Tales Vilar, vice-presidente do Cartão de TODOS, e Ana Fontes da Rede Mulher Empreendedora, compartilhou insights sobre modelos de gestão que combinam sucesso empresarial com impacto social.

"Com certeza o evento é uma vitrine que reforça a Allp Fit como uma oportunidade de negócio sólida, em crescimento e que contribui para atrair interessados na franquia," destaca Anderson Franco.

Website: https://allpfit.com.br/seja-um-franqueado/