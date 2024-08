Hoje, a Solidigm, uma importante fornecedora global de soluções inovadoras de memória flash NAND, anunciou o lançamento das unidades de estado sólido (SSDs) SolidigmTMD7-PS1010 e D7-PS1030 para data center. Como os SSDs PCIe 5.01 mais rápidos em volume de envio existentes hoje, estas unidades também são adequadas para a intensidade de IO encontrada em cargas de trabalho modernas, convencionais, mistas e centradas em gravação.

“Os SSDs Solidigm D7-PS1010 e D7-PS1030 foram projetados cuidadosamente para atender aos requisitos de IO cada vez mais exigentes em inúmeras cargas de trabalho, como servidores de uso geral, OLTP, armazenamento baseado em servidor, sistemas de suporteàdecisão e IA/ML”, disse Greg Matson, vice-presidente sênior de Planejamento Estratégico e Marketing na Solidigm. “Em um mundo onde cada watt conta, estas unidades são PCIe 5.0 projetadas corretamente, e não só oferecem desempenho líder do setor nos quatro cantos,2 mas também até 70% melhor eficiência energética em comparação com unidades semelhantes produzidas por outros fabricantes.3”

Disponível nos formatos E3.S e U.2, os mais novos SSDs Solidigm vêm em inúmeras capacidades e opções de resistência e são uma extensão consolidada do portfólio da empresa de melhor armazenamento do setor para IA.

D7-PS1010

Uma unidade de resistência padrão (SE), o Solidigm D7-PS1010 está disponível nas capacidades 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB e 15.36TB. Ao longo de um período de 5 anos, os modelos SE fornecem 1.0 gravações de unidade completas por dia (DWPD) e apresentam ciclos de programação/apagamento de vida útil máxima substanciais, com 28 petabytes gravados (PBW) para a variante de 15,36 TB. Em soluções de armazenamento baseadas em servidor, o D7-PS1010 pode acelerar a taxa de transferência de gravação sequencial até 37% mais rápida do que unidades com especificações similares.4 Ao oferecer um equilíbrio de desempenho e capacidade, esta unidade é ideal para inúmeras aplicações convencionais.

D7-PS1030

Uma unidade de resistência média (ME), o Solidigm D7-PS1030 está disponível em capacidades de 1,6 TB, 3,2 TB, 6,4 TB e 12,8 TB e oferece impressionantes 70 PBW para a variante de 12,8 TB. Quando colocado em uma camada de desempenho all-flash para cargas de trabalho de IA, o D7-PS1030 ajuda a superar as limitações de desempenho, resistência e confiabilidade do disco rígido (HDD). Com desempenho de gravação mais que o dobro do desempenho da unidade Solidigm da geração anterior,5 o D7-PS1030 é especialmente apropriado para operações que necessitam usos intensivos de gravação, como cache e pontos de verificação.

As novas unidades foram desenvolvidas para se destacar em todas as etapas do pipeline de dados da IA e oferecer até 50% mais rendimento em certas fases do pipeline6 quando comparadas a unidades similares em sua classe. Estes SSDs podem ser implantados como unidades de conexão direta de GPU em servidores de GPU ou como parte de uma camada all-flash de alto desempenho com suporte a discos rígidos (HDDs) de baixo desempenho em configurações de armazenamento associadasàrede.

“Conforme as cargas de trabalho de IA continuam a aumentar, o desempenho do armazenamento se torna crítico”, disse Ace Stryker, diretor de Desenvolvimento de Mercado na Solidigm. “Os Solidigm D7-PS1010 e D7-PS1030 são revolucionários para empresas baseadas em IA, podendo superar os concorrentes em estágios críticos do pipeline de IA.”

Com este lançamento, a Solidigm continua o seu compromisso de proporcionar qualidade e confiabilidade com liderança na indústria. Ao empregar metodologias como testes de tolerância zero para erros de dados,7 redundâncias integradas, gerenciamento aprimorado de perda de energia e engenharia para consistência de desempenho ao longo da vida útil da unidade,8 estes SSDs superam em muito as especificações exigidas pela indústria e as práticas comuns. Combinados com novos recursos de gerenciamento térmico compatíveis com OCP e novos recursos de segurança, como inicialização segura e proteção e atestado de dados em repouso, as unidades D7-PS1010 e D7-PS1030 foram idealizadas para serem implantadas com a máxima confiança em usos empresariais e na nuvem.

Para mais informações sobre como as unidades Solidigm D7-PS1010 e Solidigm D7-PS1030 podem ajudar você a potencializar cargas de trabalho, visite o nosso site.

Sobre a Solidigm

A Solidigm é líder mundial em oferecer soluções inovadoras de memória flash NAND. A tecnologia Solidigm desbloqueia o potencial ilimitado dos dados aos clientes, que os permite fomentar o avanço humano. Com origem na venda das empresas NAND e SSD da Intel, a Solidigm se tornou uma subsidiária independente nos EUA da líder em semicondutores SK hynix em dezembro de 2021. Com sede em Rancho Cordova, Califórnia, a Solidigm é impulsionada pela criatividade dos membros da equipe em 13 locais ao redor do mundo. Para mais informação, acesse solidigm.com e siga-nos no Twitter e no LinkedIn. “Solidigm” é uma marca comercial da SK hynix NAND Product Solutions Corp. (d/b/a Solidigm)

1 Comparação de especificações de produtos e desempenho de carga de trabalho real medido em SSDs para data center PCIe 5.0 amplamente distribuídos no ponto de maior capacidade de volume do setor, de 3,84 TB (usando remessas Solidigm de 2023 e 2024 como dados representativos do setor).

2 Os dados de comparação dos quatro cantos são baseados em informações disponíveis publicamente pela Samsung, Kioxia e Micron.

3 Comparação de 7,68 TB, Samsung PM1743 e Solidigm D7-PS1010. A energia é medida usando a Quarch Technology. Solidigm D7-PS1010 (128 KB SW QD128 IOPS/Watt 3.874), Samsung PM1743 (128 KB SW QD128 IOPS/Watt 2.272).

4 Características de carga de trabalho IO baseadas em pesquisa de materiais publicamente disponíveis realizada pela Solidigm. Comparação do SolidigmTM D7-PS1010 3,84 TB (128 KB Seq Write QD128 8,2 MB/s) vs Samsung PM1743 3,84 TB (128 KB Seq Write QD128 6,0 MB/s).

5 Conforme comparação com a geração anterior Solidigm™ D7-P5520 e D7-P5620.

6 Características de carga de trabalho IO baseadas em pesquisa de materiais publicamente disponíveis conduzida pela Solidigm. SolidigmTM D7-PS1010 7.68TB (32KB SW QD32 9.03GB/s 113us) vs Samsung PM1743 7.68TB (32K SW QD32 6.03GB/s 170us).

7 As unidades Solidigm são testadas de acordo com 1E-18 em diversas condições e contagens de ciclos durante toda a vida útil da unidade, que é 100 vezes maior do que 1E-16 especificado no JEDEC – Requisitos de unidade de estado sólido e método de teste de resistência (JESD218). https://www.jedec.org/standards-documents/focus/flash/solid-state-drives.

8 Consulte as especificações do produto SolidigmTM D7-PS1010 para consistência do IOPS. A Solidigm espera até 5% de variação na taxa de transferência entre execuções de unidade para unidade. Variabilidade de IOPS medida após ajuste do limite do ciclo do SSD para simular o comportamento de fim de vida útil. Os resultados são estimados ou simulados. Os resultados reais podem variar.

