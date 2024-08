LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou que foi selecionada como provedor mundial de serviços digitais pela Exyte, líder mundial em design, engenharia e entrega de instalações extremamente limpas e sustentáveis ??para setores de alta tecnologia. Mediante o contrato, a LTIMindtree irá prestar serviços abrangentes de modernização de TI que irão auxiliar a Exyte a melhorar ainda mais sua produtividade comercial e aumentar a eficiência operacional em seu portfólio diversificado em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240805442336/pt/

Klaus Glatz, Senior Vice President, Corporate IT, Exyte (Left) and Srinivas Rao, EVP & Chief Business Officer, LTIMindtree (right) at the LTIMindtree-Exyte partnership announcement event. (Photo: Business Wire)

Com uma história de mais de 100 anos, a Exyte tem uma cobertura verdadeiramente mundial, atendendo clientes em semicondutores, baterias, produtos farmacêuticos, biotecnologia e setores de centrais de dados. A empresa oferece uma gama completa de serviços, desde consultoria até gestão de soluções de forma prática, oferecidas com os mais altos padrões de qualidade e segurança.

Klaus Glatz, Vice-Presidente Sênior de TI Corporativa da Exyte, disse, "Estamos confiantes de que a profunda experiência de domínio da LTIMindtree, combinada com sua agilidade e escalabilidade, irá nos permitir avançar em nossa jornada de crescimento. Estamos muito seguros com o comprometimento da equipe dedicada da LTIMindtree e espero que isto se torne uma parceria bem-sucedida a longo prazo."

Srinivas Rao, Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial da LTIMindtree, disse, "Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Exyte em sua jornada para a excelência em TI, servindo como uma base para a digitalização contínua. Com nossa forte experiência de domínio no setor de engenharia e construção, estamos comprometidos em cumprir as metas estratégicas da Exyte de ser uma organização que prioriza a tecnologia e intensifica ainda mais sua liderança de mercado."

Como parte do compromisso de viabilizar operações a nível mundial da Exyte, a LTIMindtree irá prestar serviços abrangentes de modernização de TI que compreendem todo o espectro de migração para nuvem, serviços ao usuário final, segurança, aplicativos e suporte tecnológico completo, através de uma estrutura de serviços gerenciados.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento aproveitando tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz ampla experiência em domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Com mais de 81.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, soluciona os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informação, acesse www.ltimindtree.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240805442336/pt/

Shambhavi Revandkar | Relações com a Mídia Global | shambhavi.revandkar@ltimindtree.com