A Mobileum Inc. (“Mobileum”), líder mundial em oferecer soluções analíticas e de rede, sente o prazer de anunciar que a Grameenphone, o maior provedor de serviços de telecomunicações de Bangladesh com mais de 85 milhões de assinantes, selecionou a solução de garantia de receitas e gestão de fraudes (RAFM) de última geração da Mobileum, criada em sua principal Plataforma de Inteligência Ativa (Active Intelligence Platform - AIP), para conduzir sua transformação de gestão de risco. Esta parceria estratégica irá capacitar a Grameenphone a identificar e prevenir perdas de receitas, reforçar a detecção de fraudes e prestar um serviço mais seguro e eficiente aos clientes.

"No dinâmico panorama de negócios atual, garantir a experiência do cliente e combater fraudes são imperativos comerciais cruciais. Ao implementar esta solução de ponta impulsionada por IA, estamos adotando uma abordagem proativa para proteger nosso futuro e garantir que nossos clientes recebam o serviço da mais alta qualidade com menos preocupações sobre fraudes e ameaçasàsegurança", disse Yasir Azman, Diretor Executivo na Grameenphone.

Como parte desta parceria, a Grameenphone irá atualizar a tecnologia, treinar a equipe e cooperar com a Mobileum para melhoria contínua, a fim de se adaptar às ameaças em evolução e às condições de mercado. Inicialmente, o foco será implementar ferramentas avançadas de IA e aprendizagem automática para aperfeiçoar sistemas existentes, enquanto irá fornecer treinamento abrangente para a equipe da Grameenphone utilizar estas tecnologias de forma efetiva.

"Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Grameenphone nesta jornada transformadora e prevemos um forte impacto positivo em todas as partes interessadas. A melhoria contínua é um aspecto fundamental deste engajamento e irá garantir que a Grameenphone fiqueàfrente de riscos potenciais, mantendo operações seguras e eficientes. Ao adotar esta solução inovadora, a Grameenphone pode proteger seus clientes contra fraudes potenciais, proteger fluxos de receita, otimizar operações e cumprir com os requisitos regulatórios", declarou Mike Salfity, Diretor Executivo na Mobileum.

"Na Grameenphone, estamos comprometidos com a inovação contínua e em alavancar tecnologia de ponta impulsionada por IA para aperfeiçoar nossos serviços. A Plataforma de Inteligência Ativa da Mobileum se alinha perfeitamenteànossa visão de telecomunicações com IA em primeiro lugar. Ela irá nos equipar com análises avançadas para identificar e prevenir perdas de receitas, reforçar nossas capacidades de detecção de fraudes e, por fim, garantir que agreguemos o melhor valor possível a nossos clientes", declarou Niranjan Srinivasan, Diretor de Informação na Grameenphone.

"Estamos empolgados em implementar este inovador sistema RAFM. Ele foi concebido para oferecer uma melhor experiência ao cliente, proteger contra atividades fraudulentas mediante tecnologia avançada de IA e fortalecer nosso compromisso com a inovação contínua em nossos serviços", disse Md. Arif Uddin, Diretor de Riscos na Grameenphone.

A AIP da Mobileum é uma plataforma abrangente que usa algoritmos de aprendizagem automática para analisar grandes fluxos de dados e de alta frequência em tempo real. Ao implementar esta solução, a Grameenphone fará um progresso considerável em termos de garantia proativa, detecção aprimorada de fraudes e inteligência mais profunda do cliente.

"Estamos implantando a solução com tecnologia de IA da Mobileum para elevar a experiência do cliente. Esta plataforma de última geração irá proteger de modo proativo os clientes da Grameenphone contra fraudes, a qual garante um ambiente de rede seguro. Além disto, irá propiciar informações mais profundas sobre os padrões de uso. Este conhecimento nos capacita a otimizar o desempenho da rede e, por fim, agregar o melhor valor possível a nossos valiosos clientes", declarou Tanveer M. Haque, Chefe de Análise de Dados na Grameenphone.

"O Projeto de Transformação RAFM da Grameenphone é uma iniciativa essencial que destaca o comprometimento da Mobileum com a inovação e liderança em garantia de receitas e gestão de fraudes. Esta iniciativa proporcionaàGrameenphone ferramentas robustas para garantir receitas, otimizar eficiência e assegurar conformidade. A tecnologia avançada irá permitir que a Grameenphone identifique e mitigue riscos de modo proativo, garantindo estabilidade financeira em um mercado cada vez mais complexo", declarou Raja Hussain, Diretor de Receitas na Mobileum.

Sobre a Grameenphone

A Grameenphone, como parte do Telenor Group, é líder em prover serviços de telecomunicações em Bangladesh com 85,3 milhões de assinantes. Desde sua criação em 1997, a Grameenphone construiu a maior rede de telefonia móvel do país, cobrindo mais de 99% da população do país. Com sua promessa de marca em permitir que os clientes "sigam além", a Grameenphone busca ajudar os clientes a obter o benefício total dos serviços móveis de dados e voz e fornecer Internet para todos. A Grameenphone está cotada na Bolsa de Valores de Dhaka. www.grameenphone.com, www.facebook.com/grameenphone.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é líder em oferecer soluções de análise de telecomunicações para roaming, rede central, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional, além de inteligência do cliente. Mais de 1.000 clientes confiam em sua Plataforma de Inteligência Ativa, que oferece soluções avançadas de análise, permitindo que os clientes conectem inteligência operacional e de rede profunda com ações em tempo real que aumentam a receita, aprimoram a experiência do cliente e reduzem custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Portugal, Singapura, Reino Unido e EAU.

Saiba mais em https://www.mobileum.com/.

