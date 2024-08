Boomi™, líder em integração e automação inteligente, anunciou hoje o lançamento de um novo relatório, "A Playbook for Crafting AI Strategy" (Um Manual para Elaborar Estratégias de IA), produzido em cooperação com o MIT Technology Review Insights. Este estudo abrangente, que inclui uma pesquisa mundial de executivos de alto nível e de dados seniores, incluindo entrevistas em profundidade conduzidas com líderes empresariais sobre dados e IA, lança luz sobre o estado atual da adoção de IA empresarial e oferece estratégias processáveis ??para navegar no cenário transformador da inteligência artificial.

À medida que as empresas lidam com previsões ambiciosas de IA, como a previsão da PwC de que a IA poderia contribuir com impressionantes US$ 15,7 trilhões para o PIB mundial até 20301, grandes obstáculos permanecem na jornada de projetos piloto para implantação em toda a empresa. Como exemplo, apenas 5,4% das empresas dos EUA utilizaram IA para produzir um produto ou serviço em 2024,2 significando uma necessidade urgente de mudanças estratégicas e organizacionais para alavancar a IA de modo eficaz.

As principais conclusões do relatório destacam as seguintes tendências e desafios:

As ambições da IA ??são substanciais, mas poucas foram além dos projetos piloto. Um total de 95% das empresas pesquisadas já estão usando IA e 99% esperam fazê-lo no futuro. Mas poucas organizações se formaram além de projetos piloto: 76% implantaram IA em apenas um a três casos de uso. Como metade das empresas espera implantar totalmente a IA em todas as funções de negócios dentro de dois anos, este ano é essencial para estabelecer as bases para a IA em toda a empresa.

Os gastos com prontidão para IA devem aumentar significativamente. Em geral, os gastos com IA em 2022 e 2023 foram modestos ou estáveis ??para a maioria das empresas, com apenas uma em cada quatro aumentando seus gastos em mais de um quarto. Isto deve mudar em 2024, com nove em cada dez entrevistados esperando aumentar os gastos com IA em prontidão de dados (incluindo modernização de plataforma, migração para a nuvem e qualidade de dados) e em áreas adjacentes, como estratégia, mudança cultural e modelos de negócios. Quatro em cada dez esperam aumentar os gastos em 10 a 24%, e um terço espera aumentar os gastos em 25 a 49%.

A liquidez dos dados é um dos atributos mais importantes para a implantação de IA. A capacidade de acessar, combinar e analisar dados de diversas fontes de modo transparente permite que as empresas extraiam informações relevantes e as apliquem efetivamente a cenários de negócios específicos. Também elimina a necessidade de vasculhar amplos repositórios de dados, pois os dados já estão selecionados e ajustadosàtarefa em questão.

A qualidade dos dados é uma grande limitação para a implantação de IA. Metade dos entrevistados cita a qualidade dos dados como o problema de dados mais limitante na implantação. Isto é especialmente verdadeiro para empresas maiores com mais dados e investimentos substanciais em infraestrutura de TI legada. Empresas com receitas de mais de US$ 10 bilhões são as mais propensas a citar tanto a qualidade dos dados quanto a infraestrutura de dados como limitadores, sugerindo que organizações que presidem repositórios de dados maiores acham o problema substancialmente mais difícil.

As empresas não estão se apressando a adotar a IA. Quase todas as organizações (98%) dizem que estão dispostas a abrir mão de ser as primeiras a usar IA se isso garantir que elas possam entregá-la com segurança. Governança, segurança e privacidade são o maior freio na velocidade de implantação de IA, citados por 45% dos entrevistados (e um total de 65% dos entrevistados das maiores empresas).

"No último ano, as organizações passaram a entender o poder e o potencial da IA", disse Matt McLarty, Diretor de Tecnologia da Boomi. "Este ano, estas organizações vêm buscando mudar de pequenos pilotos para implantar a IA em escala em toda a empresa."

"A Playbook for Crafting AI Strategy" pode ajudar com as próximas etapas de uma jornada de IA, oferecendo os seguintes princípios como orientação:

Este é um ano crucial para formar as bases de IA. À medida que as organizações se esforçam para alcançar metas ambiciosas de IA a curto prazo, estão descobrindo que ter a base de dados certa é fundamental. As organizações estão dobrando os investimentos em qualidade de dados, liquidez de dados e infraestrutura de TI.

Os casos de uso de IA de maior alavancagem geram resultados direcionados e específicos para cada negócio. Embora os casos de uso de IA generativa de propósito geral sejam cada vez mais simples de implementar, estão igualmente disponíveis para concorrentes e clientes. Os casos de uso mais valiosos são aqueles que criam vantagens competitivas únicas para a empresa.

Considerações financeiras e parcerias são importantes. Este ano, os custos da IA, de GPUs a talentos qualificados e consumo de energia, devem ser contabilizados, e uma abordagem realista para medir o ROI da IA ??deve ser desenvolvida. Como poucas organizações farão isto sozinhas quando se trata de IA, tomar decisões sobre os parceiros, fornecedores e ferramentas certos será essencial para o futuro da IA ??na maioria das empresas.

A velocidade da adoção da IA ??está sendo moderada por uma avaliação realista de seus riscos. As organizações estão corretamente cautelosas quanto aos riscos impostos pelo uso imprudente da IA, e essencialmente todas concordam que a precaução é preferívelàvantagem de ser o primeiro a se mover ao escalar a IA. Um ambiente regulatório emergente e uma melhor compreensão de como os riscos da IA ??podem ser mitigados devem servir para acelerar a adoção.

"O maior fator que impede a implementação da IA ??é não saber por onde começar", disse Matt McLarty, Diretor de Tecnologia da Boomi. "Você não precisa ser um especialista em como criar IA generativa para obter valor dela. À medida que as organizações buscam aproveitar o potencial transformador da IA, nosso relatório serve como um manual crucial, orientando os líderes empresariais pelas complexidades da formulação da estratégia de IA."

Baixe o relatório completo do "A Playbook for Crafting AI Strategy."

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda organizações ao redor do mundo a automatizar e agilizar processos cruciais para obter resultados de negócios com mais rapidez. Aproveitando recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente sistemas e administra fluxos de dados com gestão de API, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com uma base de clientes que excede 20.000 empresas a nível mundial e uma rede em rápida expansão de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a forma como empresas de todos os tamanhos conquistam agilidade empresarial e excelência operacional. Descubra mais em boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

1 Dimensionando o prêmio: Qual é o valor real da IA ??para seu negócio e como você pode capitalizar?” PwC, 2017, https://preview.thenewsmarket.com/Previews/PWC/DocumentAssets/476830.pdf.

2 Richard Vanderford, "A IA generativa não é onipresente no mundo dos negócios - pelo menos ainda não",The Wall Street Journal, 7 de abril de 2024, https://www.wsj.com/articles/generative-ai-isnt-ubiquitous-in-the-business-worldat-least-not-yet-07c07f01?mod=tech_lead_pos3.

