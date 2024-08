A líder global em gestão da informação, Iron Mountain (NYSE: IRM), anunciou hoje a disponibilidade da Plataforma de Experiência Digital (DXP) Iron Mountain InSight, uma plataforma segura de software como serviço (SaaS).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240805912281/pt/

Plataforma de Experiência Digital (DXP) Iron Mountain InSight (Foto: Business Wire)

Os clientes podem usar a plataforma para acessar, gerenciar, governar e monetizar informações físicas e digitais. Ferramentas de autoatendimento com tecnologia de IA automatizam fluxos de trabalho, asseguram conformidade pronta para auditoria e tornam os dados acessíveis e úteis. Por meio do processamento inteligente de documentos exclusivo da InSight DXP, que extrai, classifica e enriquece informações com rapidez e precisão, os clientes podem transformar rapidamente informações físicas e digitais não-estruturadas em dados estruturados e acionáveis que podem ser usados em suas aplicações de negócios integrados e como base para suas iniciativas de IA.

Uma pesquisa realizada em seis países com 700 tomadores de decisão em TI e dados, indica que a maioria (93%) das organizações dos entrevistados já utiliza IA generativa de alguma forma. A maioria dos entrevistados (96%) concorda que uma estratégia de ativos unificada para gerir ativos digitais e físicos é fundamental para o sucesso de iniciativas de IA generativa.

A plataforma modular InSight DXP inclui bate-papo seguro com tecnologia de IA generativa, permitindo acesso rápido aos dados contidos nos documentos. Pode ser usada para consultar rapidamente dados e documentos em um ambiente isolado e seguro, separado das aplicações de IA generativa disponíveis publicamente. Seu designer de soluções de baixo código (low-code) permite que qualquer pessoa utilize suas funcionalidades intuitivas de arrastar e soltar para processar e desbloquear inteligência do conteúdo de forma inteligente.

Nathan Booth, Gerente de Produto do Amazon MGM Studios, disse: “A integração da IA generativa no InSight DXP da Iron Mountain com o gerenciamento de conteúdo tem o potencial de nos fornecer visibilidade aprimorada dos nossos ativos, permitindo que tomemos decisões de negócios de maneira rápida e fácil”.

A InSight DXP é focada em melhorar a experiência de negócios para funcionários (B2E), o que pode otimizar significativamente a forma como as empresas clientes da Iron Mountain criam experiências significativas para seus funcionários, além de aumentar a produtividade.

Amy Machado, Gerente de Pesquisa Sênior, Estratégias de Gerenciamento de Conteúdo e Conhecimento de Empresas do IDC, disse: “A capacidade da Iron Mountain de ajudar seus clientes a criar modelos e proteger dados em Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) com ferramentas de low-code pode mudar a maneira como as organizações acessam e rentabilizam documentos, tanto digitais quanto físicos”.

Narasimha Goli, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Tecnologia e Produtos da Iron Mountain Digital Solutions, disse: “Estamos entusiasmados em apresentar a InSight DXP, nossa plataforma SaaS de última geração, que é a base para a prontidão em IA. A InSight DXP transforma suas informações — sejam elas físicas ou digitais, estruturadas ou não — de potencial a poder acionável. Essa plataforma inovadora capacita as empresas a aproveitar todos os recursos de seus dados, impulsionando decisões inteligentes e desbloqueando novas oportunidades de crescimento”.

Mithu Bhargava, Vice-Presidente Executiva e DiretoraGeral da Iron Mountain Digital Solutions, disse: “Vemos a InSight DXP como uma plataforma essencial para ajudar nossos clientes a preparar suas informações para uso em IA generativa e outros aplicativos baseados em IA que impulsionam a eficiência operacional e aprimoram a experiência do cliente. Com gestão unificada de ativos, governança da informação, automação de fluxos de trabalho e ferramentas de processamento inteligente de documentos, nossos clientes podem gerenciar eficientemente informações em ativos físicos e digitais”.

A InSight DXP é uma plataforma flexível projetada para criar, desenvolver e publicar soluções rapidamente, que variam desde soluções de setores específicos, como soluções bancárias, tais como empréstimo automotivo digital, e soluções de saúde, como troca de informações de saúde, até soluções intersetoriais, como Recursos Humanos digitais e processamento de faturas. Essas soluções pré-configuradas e personalizáveis têm o objetivo de ajudar clientes e integradores de sistemas a obter uma vantagem inicial em suas necessidades exclusivas de configuração por meio de conectores pré-construídos, fluxos de trabalho, tipos de documentos, metadados, regras de retenção e prompts de IA. Novos anúncios com mais detalhes serão divulgados em breve.

Recursos adicionais

Site da InSight DXP

Total Economic Impact do Iron Mountain InSight

O Iron Mountain InSight DXP está disponível no AWS Marketplace e no Google Cloud Marketplace

Sobre a Iron Mountain

A Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) é líder global em serviços de gerenciamento de informações. Fundada em 1951 e com a confiança de mais de 240.000 clientes no mundo todo, a Iron Mountain tem como objetivo proteger e elevar o poder do trabalho dos nossos clientes. Por meio de uma gama de serviços, incluindo transformação digital, data centers, armazenamento seguro de registros, gerenciamento de informações, gerenciamento do ciclo de vida de ativos, destruição segura e logística e armazenamento de arte, a Iron Mountain ajuda as empresas a trazer luz aos seus dados obscuros, permitindo que os clientes desbloqueiem valor e inteligência de seus ativos digitais e físicos armazenados com rapidez e segurança, ao mesmo tempo em que os ajuda a atingir suas metas ambientais.

Para saber mais sobre a Iron Mountain, acesse: www.ironmountain.com/pt-br e siga @IronMountain no X (anteriormente Twitter) e no LinkedIn.

©2024 Iron Mountain, Incorporated e/ou suas afiliadas (“Iron Mountain”). Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento são proprietárias e/ou de seus licenciados e não podem ser usadas para análise competitiva ou desenvolvimento de um produto competitivo ou reproduzidas sem a permissão por escrito da Iron Mountain. A Iron Mountain não se compromete com qualquer disponibilidade regional ou futura de produtos ou serviços relacionados, e não representa uma afiliação ou endosso com qualquer outra parte. “Iron Mountain”, o logotipo da Iron Mountain e suas combinações, e outras marcas marcadas com ® ou TM são marcas registradas da Iron Mountain Incorporated. Todas as demais marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240805912281/pt/

Contatos de Relações com Investidores:

Gillian Tiltman

SVP, Chefe de Relações com Investidores

Gillian.Tiltman@ironmountain.com

(617) 286-4881

Erika Crabtree

Gestora, Relações com Investidores

Erika.Crabtree@ironmountain.com

(617) 535-2845

Contato de imprensa:ironmountain@inpresspni.com.br