Em agosto, será lançado o curso "Como a Utilização da Imprensa Pode Alavancar Negócios", com o principal objetivo de ajudar empresários e executivos a aprenderem como transformar informações do dia a dia em notícias e se destacarem no mercado. Este curso é ministrado pela jornalista e mestre em comunicação, Vera Lucia Rodrigues, que há mais de 40 anos atua com assessoria de imprensa.

O curso busca solucionar questões relacionadas à falta de entendimento sobre assessoria de imprensa e os benefícios que ela pode trazer dentro do contexto corporativo. Segundo Vera, muitas empresas não conseguem bons resultados na imprensa porque não sabem como criar uma narrativa atraente ou como utilizá-la para engajar o público e gerar resultados positivos. "Entre outras dificuldades, nota-se o receio dos gestores de uma exposição negativa, que possa prejudicar a imagem e a venda dos produtos para seus diferentes públicos, exatamente porque não dominam a técnica dessa ciência chamada comunicação", explica Vera.

Vera Lucia Rodrigues desenvolveu estratégias que ajudam os profissionais a serem notados pela imprensa. Seu método resolve o problema de como identificar e aproveitar as informações do dia a dia para promover notícias que possam destacar iniciativas e desempenhos empresariais satisfatórios.

A Masterclass gratuita "Seja Notícia: A Referência do Seu Mercado" está prevista para o dia 8 de agosto, às 19h. Nesta aula, Vera mostrará o caminho, trará dados e informações relevantes para apresentar seu método de transformar informação em notícia, e ao final apresentará a oportunidade de dar o próximo passo adquirindo o curso completo.

As inscrições para a Masterclass podem ser feitas pelo Instagram @veralrjornalista