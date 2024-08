Calvin Klein, Inc., parte da PVH Corp. [NYSE: PVH], e Calvin Klein Fragrances, uma divisão da Coty Inc. [NYSE: COTY], lançam hoje o CK One Essence, uma versão premium e intensificada do icônico perfume original que apresenta uma adição ousada ao portfólio de fragrâncias CK One. Lançado 30 anos após a introdução do original CK One, o novo CK One Essence rende homenagem ao DNA olfativo da fragrância original e comemora seu legado cultural, reafirmando sua evolução de uma fragrância inovadora nos anos 90 para um novo ícone em uma nova era.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240731815454/pt/

Calvin Klein Fragrances Introduces CK One Essence (Photo: Business Wire)

[a fragrância]

Esta é a nova intensidade: Explosiva. Energética. Cativante.

Para dar nova emoção ao espírito original do CK One, a Calvin Klein mais uma vez convocou o mestre perfumista Alberto Morillas da dms-firmenich, o perfumista por trás da icônica fragrância original CK One, para formular esta iteração fresca. Amplificado com o dobro da concentração da 'eau de toilette' original para um frescor duradouro e poderoso, o CK One Essence moderniza as notas desafiadoras do suco original para criar um novo símbolo olfativo de unidade atemporal.

Notas principais abra a fragrância com facetas brilhantes e tonalidades frutadas da vibrante bergamota italiana, com origem responsável de uma fazenda familiar na Calábria, e laranja sanguínea. O suco oferece um perfil energizante e explosivo desde a primeira borrifada.

No centro, uma seleção aprimorada e de alta qualidade de chás, incluindo chá verde orgânico, revigora e traz um frescor moderno.

Para aterrar a base, Morillas usou um almíscar específico reciclado da indústria de papel, adicionando um calor rico e sensual complementado por um acorde amadeirado e cremoso de sândalo.

O aroma resultante é fresco, puro e sensual em partes iguais, um uniforme diário para uma nova geração.

[a campanha]

Para a estreia do CK One Essence, a Calvin Klein fez uma parceria com o criativo visionário Alasdair McLellan para apresentar um elenco reforçado por sua individualidade e unido pelo espírito rebelde no sentimento da franquia CK One. Ao canalizar o retrato em preto e branco característico da marca, a campanha mostra o elenco se movendo dinamicamente em harmonia, em contraste e com energia total para os sintetizadores antológicos da "Blue Monday" do New Order. Os visuais resultantes ressaltam a sensualidade, a união e a unidade intrínsecasàherança da CK One e celebram uma geração em união consigo mesma e com os outros.

[a embalagem]

Com base na simplicidade do frasco original do CK One com tampa de rosca , tanto o frasco como a embalagem secundária foram reinventados com acabamentos de alta qualidade e ambientalmente preferidos. O frasco apresenta uma bomba removível e um acabamento metálico translúcido que revela o suco dentro. Sua caixa metálica secundária destaca a natureza luxuosa dos ingredientes da nova fragrância.

Calvin Klein CK One Essence estará disponível a partir de 1º de agosto de 2024.

Linha de produtos:

1,7 FL OZ 50 ml

3,4 FL OZ 100 ml

6,7 FL OZ 200 ml (abril de 2025)

[o legado]

CK One, a primeira fragrância inclusiva de gênero do mundo, incorporou o minimalismo moderno no cerne do caráter da marca Calvin Klein quando foi introduzido há 30 anos.

Lançado pela Tower Records em 1994, o CK One original capturou o espírito da época com um aroma ousado, desafiador e antiperfume que canalizou música, moda e cultura pop em um frasco. A campanha inovadora da fragrância previu uma mudança sísmica nas aparências dos painéis publicitários, apresentando desajustes de elencos de rua, modelos temperamentais e verdadeiros jovens amantes. Com sua atitude pioneira de universalidade, CK One foi o primeiro do gênero: uma fragrância para todos.

CRÉDITOS:

Perfumista: Alberto Morillas, Perfumista Mestre

Fotógrafo da campanha: Alasdair McLellan

MÍDIA SOCIAL: @calvinklein

Sobre a Calvin Klein:

Calvin Klein é uma das principais marcas internacionais de estilo de vida da moda com uma história de ideais ousados ??e não conformistas que informam tudo o que fazemos. Fundada em Nova York em 1968, a estética minimalista e sensual da marca impulsiona nossa abordagem ao design e comunicação de produtos, criando uma tela que oferece a possibilidade de auto-expressão ilimitada. As marcas Calvin Klein -CK Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear e Calvin Klein Performance - estão conectadas pela intenção e propósito de elevar os itens essenciais do dia a dia a um status icônico a nível mundial. Cada uma das marcas tem uma identidade e posição distintas no cenário do varejo, nos dando a oportunidade de comercializar uma gama de produtos universalmente atraentes para consumidores nacionais e internacionais com uma diversidade de necessidades. Nossos produtos estão respaldados por design responsável, construção de alta qualidade e eliminação de todos os detalhes desnecessários. Nós nos esforçamos para peças únicas e dimensionais que continuamente vestem bem e permanecem relevantes a cada temporada. Vendas internacionais no varejo de produtos da Calvin Klein foram cerca de U$ 9 milhões em 2023.

A Calvin Klein continua consolidando sua posição como inovadora em plataformas digitais emergentes e campanhas de marketing modernas. A PVH adquiriu a Calvin Klein em 2003 e continua supervisionando uma abordagem como foco no crescimento da relevância mundial da marca, presença e crescimento a longo prazo.

Sobre a COTY Inc.

A Coty é uma das maiores empresas de beleza do mundo com um portfólio icônico de marcas em fragrâncias, cosméticos coloridos e cuidados com a pele e o corpo. A Coty é líder mundial em fragrâncias e número três em cosméticos coloridos. Os produtos da Coty são vendidos em mais de 150 países. A Coty e suas marcas estão comprometidas com uma série de causas sociais, além de buscar minimizar seu impacto no meio ambiente. Para mais informação sobre a Coty Inc., acesse www.coty.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240731815454/pt/

Coty, Inc.: Connie Tang, Diretora Global de Marketing e Relações Públicas de Influenciadores, Calvin Klein Fragrances, Connie_LamTang@cotyinc.com

Calvin Klein, Inc.: Noelia Callejas, Diretora Sênior de Relações Públicas, noeliacallejas@ck.com