Em uma iniciativa marcante para transformar a saúde no Reino da Arábia Saudita, a Boston Oncology e a King Fahd Medical City (KFMC) assinaram uma Carta de Intenções para colaborar na localização da Terapia Celular e Genética.

A cerimônia de assinatura, que contou com a presença de Sua Excelência Eng.º Abdulaziz AlRamaih, vice-ministro da Saúde para Planejamento e Desenvolvimento, marca um passo significativo no avanço das capacidades médicas do Reino e na realização das ambiciosas metas estabelecidas na Visão 2030.

Um marco na transformação do setor de saúde

O Dr. Fahad Al-Ghofaili, CEO do KFMC, expressou seu entusiasmo: “A localização da terapia celular e gênica no KFMC é uma etapa importante para aumentar os recursos locais em tratamentos avançados e tecnologias médicas, contribuindo para as metas do Projeto de Transformação da Assistência Médica”. [Traduzido do árabe]

Impacto para os pacientes

A Boston Oncology, conhecida por seu modelo centrado no cliente, traz uma ampla experiência em localização de tecnologia. Com foco nas necessidades reais de pacientes e hospitais, a Boston Oncology está posicionada para fornecer tecnologias de ponta e terapias celulares e gênicas por meio dessa parceria. Essa colaboração estabelecerá uma opção de tratamento local, aliviando os gargalos no fornecimento de terapia e melhorando os resultados para os pacientes. A Pesquisa e Desenvolvimento e os testes clínicos resultantes contribuirão significativamente para avanços inovadores no setor de saúde da Arábia Saudita.

Dr. Abdullah Baaj, CEO da Boston Oncology, descreveu a parceria: “KFMC traz clínicos de classe mundial e infraestrutura, tornando-se um destino para pacientes de toda a região. Unir forças para localizar a Terapia Celular e Genética é um passo transformador em direçãoànossa missão de impactar a vida de um bilhão de pacientes”.

Sobre a Boston Oncology Cell & Gene Therapy

A Boston Oncology é uma empresa inovadora de ciências da vida com a missão de impactar a vida de um bilhão de pacientes até 2030. Com sede corporativa em Cambridge, Massachusetts, e operações globalmente, a empresa está focada em trazer soluções centradas no paciente e modalidades de tratamento avançadas para mercados em crescimento. Sua nova entidade de Terapia Celular e Genética estabelece uma oferta totalmente localizada para fornecer tratamentos personalizados que atendem aos perfis genéticos únicos dos pacientes. Ao fazer parcerias com instituições médicas líderes e alavancar tecnologias de ponta, a Boston Oncology CGT está expandindo o legado da empresa de avanços transformadores na saúde.

Sobre a King Fahd Medical City

O King Fahad Medical City (KFMC), em Riad, na Arábia Saudita, é um dos maiores complexos médicos do Oriente Médio e está em rápida expansão, com capacidade para 1.200 leitos. Operando dentro do segundo cluster de saúde, o KFMC consiste em quatro hospitais e quatro centros médicos especializados, oferecendo serviços de saúde abrangentes. Conhecido por suas tecnologias médicas avançadas e pelo alto padrão de atendimento, o KFMC atende a mais de 30.000 pacientes internados e 500.000 pacientes ambulatoriais anualmente. A instituição está comprometida com a excelência em serviços clínicos, educação médica, pesquisa e melhoria contínua na área da saúde.

