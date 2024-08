A Prodapt, fornecedora líder de serviços de consultoria, engenharia e transformação para o setor de telecomunicações e tecnologia, anunciou hoje a nomeação de Manish Vyas como diretor geral (MD) e diretor-executivo (CEO).

Manish ingressou na Prodapt como diretor-executivo no início deste ano, trazendo consigo mais de 23 anos de experiência na Tech Mahindra. Ele tem um profundo conhecimento sobre a criação de empresas de grande porte no setor de CMT, tendo liderado várias linhas de negócios globais.

Vedant Jhaver, fundador e presidente da Prodapt, disse: “O Conselho tem o prazer de anunciar a nomeação de Manish Vyas como CEO e MD da Prodapt. Manish entra em uma plataforma sólida da Prodapt e é um líder reconhecido no setor de CMT. Trabalhei em estreita colaboração com Manish nos últimos meses e testemunhei seu pensamento estratégico, seu foco no desenvolvimento de talentos e sua mentalidade centrada no cliente. Tenho certeza de que Manish conduzirá nossos negócios para alcançar escala e impulsionar ainda mais as ofertas e os recursos da Prodapt para que se tornem AI-first e AI-at-core que em português significa ‘centrada em IA’ e ‘com IA na sua essência’”.

Vedant também estendeu sua gratidão a Harsha Kumar por sua liderança e contribuições nos últimos oito anos: “Quero agradecer a Harsha por sua liderança excepcional e pelos muitos marcos que a Prodapt alcançou sob sua orientação. Harsha fará a transição para uma função de consultor na Prodapt, continuando a apoiar o Conselho”.

Manish Vyas compartilhou sua empolgação ao ser nomeado: “A Prodapt é uma empresa única e de classe mundial, com milhares de prodaptianos altamente talentosos e orgulhosos. Sinto-me honrado e agradecido a Vedant e ao conselho da Prodapt por esta incrível oportunidade de fazer parte desta instituição notável. Junto com as brilhantes equipes de liderança da Prodapt, estamos comprometidos em nos tornar a empresa mais centrada no cliente e inovadora, impulsionada por uma abordagem centrada em IA. Também quero estender minha gratidão aos parceiros do ecossistema Prodapt, enquanto continuamos nossa missão de construir soluções disruptivas para nossos estimados clientes”.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é a maior empresa especializada e de crescimento mais rápido no setor de conectividade, reconhecida pela Gartner como uma grande provedora regional de serviços de TI, nativos de telecomunicações, na América do Norte, Europa e América Latina. Com seu foco singular no domínio, a Prodapt construiu uma profunda experiência nas tecnologias mais transformadoras que conectam nosso mundo.

A Prodapt é uma parceira confiável para empresas em todas as camadas do setor de conectividade. Nós projetamos, configuramos e operamos soluções em seu cenário digital, de infraestrutura de rede e de operações comerciais, criando experiências que encantam seus clientes.

Atualmente, nossos clientes conectam 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos, incluindo algumas das maiores empresas de telecomunicações, mídia e Internet do mundo. A Prodapt colabora com Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung e muitos outros.

A “Great Place To Work ® Uma empresa “Great Place To Work ® Certified™”, a Prodapt emprega mais de 6.000 especialistas em tecnologia e domínio em mais de 30 países na América do Norte, América Latina, Europa, África e Ásia. A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial The Jhaver Group, com 130 anos de existência, que emprega mais de 30.000 pessoas em mais de 80 localidades em todas as partes do mundo.

Acesse www.prodapt.com para mais informações. Siga-nos no LinkedIn.

