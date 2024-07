CRMBonus contrata vice-presidente de novos negócios

A CRMBonus, plataforma focada no crescimento dos negócios de seus clientes que visa transformar as interações em resultados tangíveis por meio de dados, anuncia a nomeação de Luis Fischpan como seu novo Vice-Presidente de Novos Negócios.

Luis Fischpan é um executivo com mais de 20 anos de experiência, tendo atuado por 12 anos na Linx, divisão de software da StoneCo, onde desempenhou papel importante na integração da empresa à StoneCo. Além disso, ele acumula passagens mais recentes pela Datasul e Totvs, trazendo experiência em gestão e desenvolvimento de negócios.

Em sua nova posição, Fischpan será responsável por expandir os novos negócios e mercados da CRMBonus, aproveitando todo o potencial das soluções da empresa.

"Na CRMBonus, busco explorar as possibilidades no mundo físico e digital utilizando dados e IA; Foco no crescimento dos negócios de nossos clientes trazendo benefícios para todos os envolvidos na cadeia de Valor. Assim entregaremos mais produtividade, rentabilidade, flexibilidade, dinamismo, experiência e segurança para nossos clientes", afirma Fischpan.

A nomeação de Fischpan reforça o compromisso da CRMBonus em explorar novos mercados e em buscar oferecer soluções que impulsionam o crescimento dos negócios.

Website: http://crmbonus.com.br/