Dia dos Pais: cresce o mercado de presentes personalizados

O Dia dos Pais, celebrado anualmente no segundo domingo de agosto no Brasil, não só honra a figura paterna como também impulsiona a indústria de presentes está vendo uma tendência crescente em personalização e intimidade nas escolhas dos consumidores. De acordo com um estudo da Deloitte, a personalização é um dos principais fatores que impulsionam as decisões de compra, com consumidores buscando itens que refletem suas personalidades e valores únicos.

Originado nos Estados Unidos no início do século XX, inspirado pelo já existente Dia das Mães, o Dia dos Pais gradualmente se consolidou como uma data comercial importante no calendário brasileiro. Hoje, além de homenagens afetivas, a data movimenta significativamente o mercado de presentes, refletindo a busca por produtos únicos e personalizados que exprimem sentimentos genuínos.

Presentes intimistas e personalizados

Os presentes para o Dia dos Pais têm evoluído de itens tradicionais para opções mais personalizadas e intimistas, e como pode ser visto nos relatórios da McKinsey, empresas que investem em personalização podem ver um aumento significativo na lealdade do cliente e nas vendas. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o interesse por presentes personalizados cresceu 30% nos últimos três anos, indicando uma preferência crescente por produtos que carregam um significado especial.

Crescimento dos presentes personalizados

A pesquisa da ABComm também revela que a demanda por presentes personalizados, como camisetas com estampas exclusivas, canecas customizadas e acessórios gravados, aumentou consideravelmente.

"Nos últimos anos, observamos um aumento significativo na procura por presentes personalizados, especialmente em datas sazonais como o Dia dos Pais. Essa demanda crescente reflete o desejo das pessoas de expressarem afeto e individualidade de maneira única”, destaca Victor Nakamura, coordenador de marketing da Gráfica Online FuturaIM.

“Estamos comprometidos em expandir nosso catálogo e aprimorar nossos serviços para acompanhar a crescente demanda por produtos únicos e emocionantes. É empolgante ver como nossos esforços estão moldando o mercado de presentes personalizados durante ocasiões especiais como o Dia dos Pais”, continuou Nakamura.

De acordo com a pesquisa do E-commerce Brasil, em 2023 o setor de presentes personalizados registrou um crescimento nas vendas em comparação ao ano anterior, evidenciando a forte adesão dos consumidores a produtos que permitem expressar individualidade e afeto de maneira única.

Revenda de produtos personalizados: oportunidade de lucro

Dados do Sebrae apontam que o mercado de brindes e personalizados cresceu 35% nos últimos dois anos, impulsionado pela demanda por produtos exclusivos e personalizados. Segundo esses dados, a revenda de produtos personalizados emerge como uma oportunidade lucrativa para empreendedores durante datas comemorativas, como é o caso do Dia dos Pais.

"Estamos comprometidos em apoiar empreendedores que desejam explorar o mercado de presentes personalizados", finaliza Nakamura.

