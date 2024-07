Allp Fit abre oportunidades no Negócios em Expansão 2024

Na terceira edição do evento "Negócios em Expansão", Anderson Franco, fundador e CEO da rede academias Allp Fit, e Tales Vilar, vice-presidente global do Cartão de TODOS, destacaram, em painel precedente à premiação, ocorrida em São Paulo, a aposta em novos modelos de administração e na mudanças de paradigmas para negócios disruptivos, o que tem ajudado empresas a entrarem no rumo do crescimento acelerado. A Administração Solidária, que rege a gestão do Grupo TODOS e das empresas que gravitam em torno dele, foi o tema do debate. E os empresários se aprofundaram em como esse modelo alternativo é capaz de criar um ecossistema mais inclusivo, participativo e, ao mesmo tempo, próspero.

Esse método de governança empresarial mostra-se especialmente relevante em um país como o Brasil, que em 2023 somou 90 milhões de empreendedores ou candidatos a empreendedores, de acordo com divulgação da pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) 2023, realizada pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe). Ou seja, o dado mostra que existe no país uma demanda por estímulo e meios de acesso para empreendedores iniciarem suas trajetórias e crescerem.

Na esteira de estimular e promover a participação da iniciativa empreendedora, a Allp Fit, franquia de academias liderada pelo empresário Anderson Franco, mostrou ainda, durante o evento, a abertura de novas oportunidades para franqueados interessados em um negócio com lucratividade de 26 a 50% e ROI entre 3 e 6% ao mês. É o que informou o CEO e fundador da Allp Fit, Anderson Franco, durante a sua participação no painel.

Segundo as declarações do empresário mineiro, já são 26 unidades em operação em pouco mais de um ano e a franquia tem planos de expandir para 100 academias até o final de 2024. A meta é alcançar 400 unidades até 2027, atendendo 1,2 milhão de alunos nas lojas físicas e 5 milhões na academia virtual.

Setor com expectativa de crescimento

Ainda no painel, os empresários compartilharam, ao lado de Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreendedora, suas experiências e visões sobre como essa abordagem participativa, solidária e distribuída está inserida no DNA de suas empresas, buscando não só o lucro imediato, mas também o impacto social, o desenvolvimento, e o estímulo para o bem-estar, o acesso ao consumo e a qualidade de vida para diversos setores da população, em especial para as famílias de baixa e média rendas.

Tales Vilar enfatizou o impacto social do Cartão de TODOS, que proporciona acesso a serviços essenciais como saúde, educação e lazer para milhões de brasileiros. O cartão de benefícios ainda entrega cashback aos filiados. Esse modelo de prestação de serviços criou um formato decisivo de acessibilidade ao consumo de serviços essenciais para uma parcela significativa da população brasileira. Atualmente, o Cartão de TODOS está presente na vida de 6 milhões de brasileiros, de acordo com dados da organização.

"Desde o início, dentro da empresa Cartão de TODOS, nos preocupamos com o desenvolvimento das pessoas em suas carreiras. Identificamos aqueles com aptidão e atitude para empreender e investimos em seu crescimento. Programas como 'Minha Franquia, Meu Negócio', que transforma colaboradores em empresários e sócios do negócio, exemplificam nosso compromisso com a inclusão, o desenvolvimento e a iniciativa empreendedora,” informou Tales Vilar.

O programa "Minha Franquia, Meu Negócio” incentiva colaboradores a se tornarem empreendedores dentro do ecossistema do Cartão de TODOS, criando um ciclo virtuoso de inclusão, desenvolvimento e crescimento econômico. A iniciativa vai ao encontro com o relatório 2023 da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), onde é apontado que, em relação aos empreendedores potenciais, o Brasil se manteve com a 2ª maior estimativa absoluta, atrás apenas da Índia. Ou seja, nesse segmento, o país tem fôlego para crescer e demanda iniciativas de estímulo ao empreendedorismo.

Anderson Franco, por sua vez, é um exemplo de iniciativa empreendedora e quer agora possibilitar, por meio da sua atuação em rede, que outros interessados somem-se a esse universo empresarial. Ele veio de uma família simples, foi criado com mais nove irmãos e começou vendendo picolés para ajudar os pais. Hoje, Franco é dono de quase 250 CNPJs, incluindo clínicas de estética, odontológicas, lojas de maquiagem e é o maior multifranqueado do Cartão de TODOS – presente em todo o Brasil e em outros países – e a rede de academias Allp Fit, que está investindo inicialmente meio bilhão em academias este ano no Brasil. Com o investimento, a empresa quer se firmar como um player aprimorador de experiências do mundo fitness, com foco no sucesso de alunos, franqueados, clientes e parceiros, rumo ao objetivo de se tornar a rede de academias que mais cresce no país.

No Negócios em Expansão 2024, a Allp Fit entregou ainda aos convidados a edição de uma revista especial customizada, que conta com histórias de mais de 20 empreendedores brasileiros de sucesso em suas áreas de atuação, com o título de “Quem move o Brasil”, que pode ser acessada e baixada gratuitamente.

