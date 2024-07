Viagem se torna investimento para quem tem mais de 50 anos

O consumo faz parte da vida, seja por necessidade ou desejo. A efetivação ocorre por meio do poder de compra. No Brasil, apesar de a terceira idade injetar R$ 1,6 trilhão, de acordo com pesquisa realizada pela empresa americana FleishmanHillard, a publicidade para a chamada economia prateada ainda é tímida.

Na mesma pesquisa, 72% dos entrevistados disseram que as lojas parecem ter pouco preparo para atender a população 65+. Mais da metade deles, 52%, confirma que encontrar produtos e serviços que façam sentido para as suas realidades é uma tarefa difícil. Outro estudo, agora da Fundação Getulio Vargas, demonstra que a população brasileira com mais de 65 anos representa 5% do grupo de brasileiros com maior poder aquisitivo.

E um dos investimentos que tem se tornado cada vez mais comum entre o público da terceira idade são as viagens. Vitoria Miriam de Paula, de 73 anos, que é passageira da Pastore Turismo, empresa do Brasil especializada em viagens de grupo para o público 50+, comenta que faz de duas a três viagens por ano, com pelo menos um destino internacional. "Para mim, viajar é um superinvestimento. Sempre gostei de viajar e depois que fiquei viúva em 2017, passei a viajar em grupo, que foi uma ótima opção".

População 65+ e as redes sociais

Rodrigo Pastore, CoPresidente e Sócio da Pastore Turismo, enfatiza a importância das empresas investirem em marketing de qualidade voltado para este público. “As marcas precisam lembrar que essa população tem poder de compra, opinião e maior tempo disponível. Hoje, uma das nossas principais frentes de investimento é em comunicação digital”, explica. A empresa obteve um aumento de 115% no número de passageiros da empresa, desde que começou a investir em mídia nas redes sociais.

Segundo levantamento da “Beyound Age”, produzido pelo Kantar com dados do Target Group Index, essa mesma parcela da população é a que mais cresce em perfis nas redes sociais. Pesquisa da Febraban entrevistou pessoas com mais de 60 anos e, entre os entrevistados, apontou que 34% dessa população utiliza a internet para fazer consultas, enquanto 85% faz uso da internet para interagir nas redes sociais.

"Conheci a Pastore Turismo pela internet, procurando viagens para pessoas mais idosas. Achei a Pastore, com propostas interessantes e passei a estudar. Eu estava muito a fim de viajar, tinha ficado solteiro há pouco tempo e não tinha mais o que fazer e essa alternativa surgiu. O que mais me chamou atenção foi a explicação, o detalhamento da viagem. Inclusive, já estou em busca de outro destino para fazer com eles", comenta Marcelo Giorgi, de 65 anos, que viajou com a Pastore Turismo pela primeira vez para Capitólio/MG, em maio deste ano.

Sobre a Pastore Turismo

Sob o comando de Maurício Pastore e Rodrigo Pastore, a Pastore Turismo é uma operadora de viagens criada em 1992, especializada em viagens de grupo para pessoas da terceira idade. A empresa faz roteiros personalizados para este público, com pacotes para destinos nacionais e internacionais. Ao longo dos seus mais de 30 anos de história, a Pastore Turismo já atendeu mais de 30 mil passageiros e figura como uma das maiores no segmento voltado à melhor idade.

Website: https://www.instagram.com/pastore_turismo/