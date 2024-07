E-commerce: Casa & Móveis cresce 4,5% em acessos, diz estudo

O setor de Casa & Móveis registrou um crescimento de 4,5% de audiência, em março, segundo o Relatório Setores do E-commerce no Brasil, elaborado pela Conversion. A audiência é medida pela soma de acessos via site e aplicativo, portanto, o índice representa o aumento de 3,4 milhões de acessos, em relação a fevereiro.

A categoria Casa & Móveis inclui lojas on-line especializadas em construção, materiais para casa e mobiliário e é formada por 237 sites, dos quais apenas 21 contam também com aplicativos. Dos 77,7 milhões de acessos do segmento, 5,2 milhões foram em aplicativos, o que representa 6,7% do tráfego mensal.

Samara Prock, CEO da Prock Decor, avalia o aumento de tráfego em sites do segmento como positivo e considera que o mercado de e-commerce de Casa & Decoração está em crescimento. “Esse crescimento pode ser um reflexo de uma tendência positiva no mercado, já que se deu após um declínio em fevereiro. O aumento nos acessos é um sinal de que os consumidores estão cada vez mais comprando on-line neste segmento”.

A empresária destaca que as movimentações do mês de março também têm se dado por conta de estratégias de vendas associadas a datas promocionais. “O Dia do Consumidor, que é uma data importante para promoções e descontos, também pode ter impulsionado o aumento nas compras on-line”, acrescenta.

Para Prock, o índice registrado em março reflete uma tendência positiva no segmento. “O fato de a empresa líder no mercado de e-commerce de Casa & Decoração ter registrado um aumento de 23,9% nos acessos, sugere que há uma demanda crescente por produtos de casa e decoração on-line”, pontua.

O mesmo relatório, atualizado em maio, apontou que a categoria Casa & Móveis voltou a crescer. De acordo com o levantamento, o setor teve avanço de 1,9% em relação ao mês anterior e registrou 78,4 milhões de acessos. Aplicativos representaram 7,4% do tráfego mensal, com 5,8 milhões de acessos.

O estudo revelou ainda que, em maio, o faturamento do setor de e-commerce seguiu uma tendência de crescimento, subiu 7,2%, e manteve a tendência de alta iniciada em março. O volume de visitas às plataformas subiu 5,2% em comparação a abril e atingiu o segundo melhor resultado de 2024, com 2,52 bilhões de acessos únicos.

Para saber mais, basta acessar: https://www.instagram.com/prockdecor/