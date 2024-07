Gestão de processos eficaz reflete em negócios

Empresas sem um planejamento estruturado podem enfrentar ineficiências operacionais, perda de oportunidades de inovação e dificuldades para se destacar frente à concorrência, evidenciando a importância de uma gestão estratégica e integrada.

Todo empreendedor, esteja na área de prestação de serviços ou produção e venda de produtos sabe que é imprescindível adotar processos para que seu negócio funcione como um relógio, sobretudo para assegurar qualidade, pontualidade e eficiência.

A falta de uma abordagem sistemática pode resultar em uma série de desafios e impactos negativos no negócio, afetando a eficiência, a adaptabilidade, a qualidade e a competitividade da empresa.



Para Caio Faria, especialista em gestão de processos, com formação pela PUC - Goiás, “esse sistema cria saúde nas empresas, que muitas vezes têm seus lucros diluídos por processos ineficientes. A gestão de processos desempenha um papel crucial em vários aspectos do negócio. Ela permite que as empresas identifiquem ineficiências e gargalos em suas operações, o que possibilita a otimização dos fluxos de trabalho, a redução de custos e o aumento da produtividade. Além disso, o método torna mais fácil identificar áreas que precisam de ajustes e facilita a implementação de mudanças ágeis”, afirma.

A Associação Brasileira de Provedores de Serviço de Apoio Administrativo (Abrapsa) publicou um panorama sobre a área de terceirização de processos de negócio com números atualizados sobre o setor. No levantamento, a entidade aponta que o setor, também conhecido como Business Process Outsourcing (BPO), teve crescimento de emprego de 149% entre 2010 e 2021, 11 vezes superior ao do total da economia, que registrou 13%.



Ferramenta vital para o sucesso e a sustentabilidade de qualquer negócio, as empresas que adotam essa abordagem colhem os benefícios da eficiência, qualidade e agilidade, ao mesmo tempo em que se mantêm competitivas no mercado em constante mudança. “É preciso ter um olhar cuidadoso na satisfação dos membros da equipe, seja com métodos onde melhoramos a ergonomia tanto quanto em processos de horizontalizar a tomada de decisão dando mais poder às pessoas para que sintam responsáveis pelos resultados como um todo e não apenas em suas funções”, destaca Caio.

Outro aspecto importante é a melhoria da qualidade. O gerenciamento eficaz de processos implica em padronizações e controles que resultam em produtos ou serviços de melhor qualidade. Ao documentar e gerenciar processos de forma sistemática, as empresas podem identificar riscos operacionais e tomar medidas para mitigá-los, garantindo a continuidade dos negócios.

O especialista complementa dizendo que a falta de gestão de processos pode resultar em vários impactos negativos. “Empresas que não adotam uma gestão de processos eficaz ficam em desvantagem competitiva. Elas têm dificuldade em se adaptar às demandas do mercado, lançar produtos ou serviços inovadores e manter uma posição sólida no setor”.

Por fim, a gestão de processos é essencial para a sustentabilidade a longo prazo de uma empresa, ajudando a reduzir o desperdício, minimizar o impacto ambiental e garantir que a empresa opere de maneira ética e socialmente responsável.

“Processos mais eficientes e verdes têm sido um atributo de venda para uma boa parte da população, principalmente a de alta renda”, diz o especialista.

