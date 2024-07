A empresa de automação ABB fechou contrato com a Smurfit Kappa para modernizar uma máquina de papel operada pela empresa na fábrica de Cerro Gordo, perto da capital mexicana, Cidade do México. Pelos termos do acordo, a ABB vai equipar a máquina de papel de número cinco da instalação com um novo sistema de controle distribuído da empresa, o ABB Ability™ System 800xA®, além de drivers e motores projetados especificamente para o equipamento.

A atualização deve proporcionar à máquina um controle mais eficiente da velocidade e do torque, que deve aumentar a eficiência operacional do equipamento e de toda a planta. O contrato prevê também a provisão de serviços da ABB para facilitar o comissionamento (testagem e homologação) da modernização e antecipar a repartida, prevista para 2025.

“A parceria com a Smurfit Kappa vai favorecer um design otimizado para o equipamento, o controle de desempenho e um processo de comissionamento sem intercorrências”, afirmou Diego Navas, gerente de vendas da ABB para América do Norte. “O time da ABB vai trabalhar com o cliente na modernização da máquina, para entregar benefícios como maiores produção e eficiência, além da redução de custos operacionais.”

Em contrato, a ABB vai garantir à Smurfit Kappa uma taxa de uptime (tempo de operação) para a máquina de pelo menos 98,5 por cento nos três meses seguintes à repartida. Nesse período, equipes da empresa e da papeleira vão acompanhar a produção até que a operação fique a cargo somente dos profissionais da Smurfit Kappa.

A modernização integra um esforço de investimento da papeleira em ampliar sua capacidade produtiva no México. Desde 2018, esse esforço já destinou cerca de US$ 350 milhões na aquisição de novos equipamentos e na modernização da infraestrutura instalada pela empresa no país latino-americano.

“O projeto [a modernização de Cerro Gordo] é um passo importante no desenvolvimento da Smurfit Kappa no México, e confiamos que a parceria com a ABB será bem-sucedida”, afirmou Mario Olvera, engenheiro e diretor de projetos da Smurfit Kappa México. A modernização da máquina de papel cinco, de Cerro Gordo, é o primeiro projeto conjunto da ABB e da Smurfit Kappa no México.

Website: https://global.abb/group/en