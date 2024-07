RS Fantástico organiza a primeira mostra de games em Gramado

O Festival de Cinema de Gramado , um dos mais importantes e tradicionais eventos do calendário audiovisual brasileiro, chega à sua 52ª edição, que acontece entre os dias 9 e 17 de agosto na acolhedora cidade gaúcha. E, pela primeira vez neste mais de meio século de história, dentro da programação do Conexões Gramado Film Market, o festival será palco de uma mostra de games, promovida pelo RS Fantástico em parceria com o Cluster GameRS.

Para a Mostra de Games, totens serão instalados na Sociedade Recreio Gramadense, um dos corações do festival. Eles serão compostos de um computador, uma televisão e um pufe e tablets, onde os visitantes poderão escolher entre 13 títulos de 11 produtoras gaúchas para jogar e se divertir.

Os games ficarão disponíveis para o público do dia 10 até o dia 16 na Sociedade Recreio Gramadense, das 10 às 18 horas. Abrindo os painéis do Conexões Gramado Film Market, dia 10 de agosto às 11 horas, no Museu do Festival, estarão reunidos os nove grupos dos Ecossistemas audiovisuais do Rio Grande do Sul num encontro de networking, no qual o RS Fantástico apresentará ao público sua proposta.

RS Fantástico

Essa mostra de games, que integra o Conexões Gramado Film Market, braço comercial do festival, é a primeira iniciativa do RS Fantástico, projeto que se encontra em fase de lançamento. Ele consiste em um ecossistema produtivo de inovação voltado à produção de animações, filmes, séries e games dos mais diversos gêneros ligados ao universo fantástico. O RS Fantástico reúne mais de 70 empresas, entre desenvolvedoras de games, produtoras audiovisuais e empresas auxiliares ligadas ao setor.

“A nossa ideia é somar pessoas para multiplicar resultados”, define Daniela Israel, sócia-diretora da Bactéria Filmes e coordenadora do RS Fantástico. Ela conta que o projeto é fruto de um edital de ecossistemas produtivos oriundo da Lei Paulo Gustavo, em parceria com a SICT – Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e a Sedac – Secretaria da Cultura, ambas do Rio Grande do Sul. “Há muitos anos que nós, produtoras de conteúdo fantástico localizadas no Sul, começamos a unir esforços para viabilizarmos nossas produções e mostrar que é possível produzir conteúdos de gênero com qualidade e diversidade. Isso foi crescendo, e quando surgiu este edital, foi natural que fizéssemos esse movimento de união.”

Tanto a distância do chamado eixo Rio-São Paulo, quanto a percepção de que há um certo isolamento por parte da indústria em relação a produtores de conteúdo do universo fantástico, foram fatores que levaram a essa necessidade de união entre produtoras, empresas parceiras e talentos.

Apesar de já estar rendendo frutos, o RS Fantástico ainda será lançado oficialmente em breve. Para saber mais sobre o projeto e não perder nada sobre as próximas iniciativas, confira o Instagram do ecossistema → rs_fantastico

"A iniciativa de promover ecossistemas regionais para o setor do audiovisual e games surge a partir de uma profícua experiência de ecossistemas de inovação já implementados pela nossa parceira, a SICT. Estamos integrando experiências entre secretarias de Estado para potencializar nossa economia da cultura. Integrar empresas, centros formativos e potenciais de negócios é uma missão que surge para expandir e aprimorar nosso mercado, de forma transversal e perene", explica Sofia Ferreira, diretora do IECINE - Instituto Estadual de Cinema.



Sobre o RS Fantástico

Com foco em filmes, séries, games e animações de conteúdos de gênero e apostando em produtos que visam o entretenimento, o RS Fantástico - Ecossistema de inovação audiovisual para games, animações e filmes de gênero prevê uma série de ações voltadas a aceleração de empresas do setor, promovendo melhorias de gestão, investimento em distribuição, licenciamento, internacionalização e ações de formação cujo objetivo é a abertura de novos mercados. Coordenado pela produtora Bactéria Filmes e considerando as potencialidades das empresas criativas gaúchas, o RS Fantástico chega para promover empresas, serviços e produtos, de forma a possibilitar a abertura de novos mercados, atuação internacional e consolidação de negócios relativos à distribuição e licenciamento de conteúdos gaúchos de nicho.

Sobre o Cluster GameRS

O Cluster GameRS é um conglomerado de empresas, desenvolvedores e sistemistas do setor de jogos digitais no Rio Grande do Sul. Com mais de 30 empresas pertencentes à rede, o cluster visa fortalecer e expandir o mercado de games no estado, promovendo a colaboração entre desenvolvedores, empresas de tecnologia, instituições de ensino e governo. Seus objetivos incluem a criação de um ambiente propício para a inovação, a internacionalização dos jogos gaúchos e a capacitação de profissionais através de workshops, cursos e eventos de networking.

Proveniente de um edital da FAPERGS, junto da SCIT e em parceria com a Universidade Feevale, Instituto Caldeira e a ADJogos/RS (Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul), o Cluster GameRS tem trabalhado ativamente para colocar o Rio Grande do Sul no mapa global da indústria de jogos. A missão do Cluster é criar um ecossistema sustentável e dinâmico, capaz de atrair investimentos e gerar oportunidades para todos os envolvidos no setor de games.

Website: https://www.instagram.com/rs_fantastico/