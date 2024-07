A Quectel Wireless Solutions, provedor mundial de soluções de IoT, sente o prazer de anunciar o LG290P, o primeiro módulo GNSS de banda quádrupla, projetado para oferecer alto desempenho para as aplicações mais exigentes, que garante disponibilidade e qualidade RTK excepcionais, mesmo em ambientes desafiadores. Ao propiciar a precisão instantânea de nível centimétrico necessária para garantir a precisão exigida para aplicações como agricultura de precisão, cortadores de grama robóticos, topografia e robôs pessoais, o módulo também fornece cobertura superior que suporta estações base de distâncias maiores, garantindo desempenho confiável.

A introdução do módulo LG290P expande a gama de módulos GNSS de alta precisão e com capacidade RTK da Quectel. Esta gama inclui o módulo de nível industrial de banda dupla LC29H, o grau automotivo LG69T e agora o LG290P de banda quádrupla, que proporciona aos usuários uma seleção de módulos GNSS para cobrir uma ampla variedade de aplicações.

O LG290P é um módulo de nível industrial econômico que recebe bandas de frequência L1, L2, L5 e E6 e aplicações preparadas para o futuro, suportando todas as constelações, incluindo GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC, QZSS, bem como suporte SBAS (WASS, EGNOS, MSAS e GAGAN) e sinais de satélite avançados como PPP-B2b, CLAS (QZSS L6) e Galileo HAS E6.

Além disto, o LG290P é compatível com os serviços RTK de banda tripla da Quectel e garante cobertura superior que suporta estações base de distâncias maiores, proporcionando desempenho estável e confiável nos ambientes urbanos mais difíceis, que o torna excepcionalmente adequado para setores como cortadores de grama autônomos, robôs de entrega, topografia e agricultura de precisão. A solução de banda quádrupla pode aumentar a taxa de correção RTK em 50% em comparaçãoàbanda dupla em ambientes extremamente desafiadores, como um jardim cercado por árvores e paredes. Além disto, pode reduzir o tempo para obter a correção RTK para menos de cinco segundos, em contraste com os dez a quinze segundos exigidos pela solução de banda dupla.

"A introdução do módulo GNSS de banda quádrupla no mercado representa nosso comprometimento de avançar na tecnologia e oferecer a nossos clientes soluções de navegação mais confiáveis ??e precisas disponíveis", disse Norbert Muhrer, Presidente e Diretor de Vendas da Quectel Wireless Solutions. "Acreditamos que este produto será um divisor de águas em muitos campos, permitindo novas possibilidades e aprimorando a eficiência e a localização precisa."

O módulo suporta um algoritmo RTK avançado de várias frequências, que garante resultados de posicionamento RTK de alta precisão, rápidos e confiáveis, mesmo em condições desafiadoras, como sob densa cobertura de árvores, ao lado de edifícios ou dentro de cânions urbanos. Com tecnologia anti-interferência avançada, o LG290P incorpora uma detecção de sinal de interferência de nível profissional e um Narrowband Interference Canceller (NIC), aperfeiçoando significativamente o desempenho de recepção de sinal em ambientes eletromagnéticos complexos. Além disto, suportando monitoramento de integridade e verificação de informações de autenticação, o LG290P auxilia sistemas de navegação automática em tomadas de decisão de controle, sobretudo adequado para aplicações cruciais como veículos autônomos e cortadores de grama.

O LG290P se destaca em termos de segurança ao incorporar verificação ECC no chip e Secure Boot para proteção de firmware. Medindo compactos 12,2 x 16,0 x 2,6 mm, o LG290P é o menor módulo de banda quádrupla disponível, que oferece maior flexibilidade de design aos clientes, reduz desafios de integração e permite designs compactos para uma ampla gama de produtos de precisão.

Os clientes também podem otimizar seu processo de design ao obter a antena adequada para este módulo, garantindo flexibilidade e compatibilidade para diversos requisitos de projeto.

O módulo GNSS de banda quádrupla LG290P já está disponível para solicitação no site da Quectel e seus distribuidores.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos impulsiona a acelerar a inovação da IoT. Como organização altamente centrada no cliente, somos um provedor mundial de soluções de IoT respaldado por suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe internacional de 5.600 profissionais define o ritmo da inovação em celulares, GNSS, módulos de Wi-Fi e Bluetooth bem como antenas e serviços.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para obter mais informações, acesse: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e X.

