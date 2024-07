Grupo Riopae registra 8,9% de adesão à cremação em Meriti

O Crematório Metropolitano São João Batista, empresa do Grupo Riopae localizada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, registrou, no último mês de maio, a marca de 30 cremações humanizadas. O número representa um índice de 8,9% do total de óbitos do município de 441 mil habitantes, que, conforme o Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), contabiliza, em média, 337 mortes por mês.

Inaugurado há seis meses, o crematório é o primeiro da cidade, e o primeiro empreendimento privado localizado fora de um cemitério no estado do Rio de Janeiro. O complexo crematório de São João Batista possui uma infraestrutura completa, compatível com padrões internacionais.

Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, destaca que a localização é estratégica para atender, não apenas São João de Meriti, mas também os municípios vizinhos. “A cremação tem se destacado como uma opção viável e culturalmente aceitável para muitos residentes. Isto é um indicativo de mudança nas preferências funerárias, conforme mais pessoas consideram a cremação como uma alternativa ao sepultamento tradicional.”

De acordo com o empresário, a rápida adoção da cremação em São João de Meriti é um reflexo das mudanças sociais e econômicas, em curso, na região. “À medida que mais pessoas reconhecem os benefícios pessoais e comunitários dessa prática, a tendência é que a demanda por serviços de cremação continue a aumentar, moldando o cenário funerário local”.

Mello aponta que os custos e o espaço são os principais benefícios oferecidos pela cremação. “A flexibilidade oferecida pela cremação em termos de custos e espaço é um atrativo significativo para muitas famílias, especialmente em um contexto urbano, onde os cemitérios são centenários. Além disso, a cremação é percebida, por alguns, como uma opção mais ecológica, reduzindo a necessidade de espaço físico, dedicado a sepulturas”.

A Associação de Cremação da América do Norte (CANA, na sigla em inglês) realizou algumas pesquisas geográficas e demográficas aprofundadas para compreender melhor quais os fatores que afetam a taxa de crescimento desigual da cremação na América do Norte. Em 2023, a taxa de cremação nos Estados Unidos foi de 60,6% e a taxa canadense atingiu 75,3%, acima dos 59,0% e 74,4% em 2021, respectivamente.

O relatório da CANA, sobre Tendências de crescimento da cremação, sugere que as regiões geralmente demonstram um efeito de agrupamento geográfico. Ou seja, o que começou como preferência individual tornou-se a norma na comunidade e anunciou uma mudança cultural para uma nova tradição: a cremação.

Para Mello, a cremação tem enfrentado certa resistência em algumas regiões brasileiras onde o sepultamento tradicional ainda é prevalente. No entanto, em São João de Meriti, observa-se uma adaptação gradual, impulsionada por uma combinação de fatores culturais e econômicos.

“O aumento na aceitação da cremação em São João de Meriti, também está influenciando a infraestrutura local. O novo crematório, não só proporciona um serviço importante para a comunidade, mas também gera empregos diretos e indiretos, contribuindo para a economia local. A demanda crescente, pode ainda, incentivar investimentos adicionais em infraestrutura funerária na região, melhorando a disponibilidade e a qualidade dos serviços”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.crematoriosaojoao.com.br/home