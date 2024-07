A KAGA FEI Co., Ltd., fornecedora global dos principais módulos sem fio de curta distância, anunciou hoje o módulo EC4L15BA1 Bluetooth Low Energy. O módulo tem uma antena embutida e obteve várias certificações. Consequentemente, ele reduz o tempo de desenvolvimento e os custos de certificação para produtos de IoT sem fio da próxima geração, como IoT industrial, produtos médicos/saúde e sensores de esportes/fitness, permitindo um tempo de colocação no mercado mais rápido.

Além disso, ele oferece suporteàcertificação PSA *1, facilitando o desenvolvimento de dispositivos de IoT que cumprem requisitos avançados de segurança. A produção em massa está programada para começar em junho de 2025. A empresa continuará atendendo às necessidades do mercado e a expandir sua linha de produtos.

Características do produto

1. Baixo consumo de energia

O módulo é equipado com componentes para operação com baixo consumo de energia, e o consumo de energia necessário para a comunicação é significativamente reduzido. Por exemplo, a corrente de recepção é cerca de metade da corrente do módulo EC2832AA2 equipado com o nRF52832.

2. Alta capacidade de processamento, nível de segurança avançado

O módulo inclui um processador Arm Cortex-M33 de 128 MHz, 1,5 MB de memória não volátil e 256 KB de RAM, alcançando mais do que o dobro da capacidade de processamento do EC2832AA2. Além disso, a certificação PSA Nível 3 garante que ele atenda às mais altas necessidades de segurança.

3. Multiprotocolo

Ele suporta não apenas Bluetooth Low Energy, mas também os padrões Thread e Matter *2. Além disso, pode se comunicar usando um modo proprietário de 4Mbps

4. Antena integrada e pré-certificada

Possui uma antena integrada, eliminando a necessidade de projetar uma antena. Ele obteve a qualificação e as certificações Bluetooth para a Radio Law MIC (Japão), FCC (EUA) e ISED (Canadá), reduzindo o tempo e os custos.

Disponibilidade do produto

Amostra: novembro de 2024

Início da produção em massa : Junho de 2025

Sobre marcas registradas

Os nomes de produtos e outros substantivos próprios mencionados aqui são marcas registradas ou marcas registradas de suas respectivas empresas.

*1. PSA: PSA (Platform Security Architecture) é um esquema de certificação liderado pela Arm. O nível 3 é o mais alto nível de certificação para proteger dispositivos IoT contra ataques físicos e de software.

*2. Padrão Matter: Um padrão para casas inteligentes desenvolvido pela Connectivity Standards Alliance (CSA) para promover a interoperabilidade entre dispositivos de casa inteligente e plataformas IoT de diferentes fabricantes.

