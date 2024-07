Projeto de complexo hoteleiro temático é apresentado no RS

Eduardo Leite, Governador do RS, participou da apresentação do contrato de licença de marca dos Resorts da Dupla GreNal, no Palácio Piratini. O projeto do complexo hoteleiro temático do Grêmio e Internacional, em São Francisco de Paula, conta com investimento de R$ 1 bilhão. O empreendimento da Laghetto Sports Resort, prevê a entrega dos resorts até 2027.



"O contrato de licenciamento, considerado um dos maiores do Brasil, poderá garantir royalties recorrentes aos clubes por 33 anos", conforme destacou Fabiano Veronezi, CEO da Fama Licenciamentos.

O evento contou com a presença de autoridades como o vice-governador Gabriel Souza, os secretários Artur Lemos, Luiz Fernando Rodríguez Júnior, Ernani Polo e Marjorie Kauffman, além dos representantes dos clubes: pelo Grêmio F.B.P.A, o CEO Marcio Ramos e o VP José Duarte, e pelo SC Internacional, Giovanni Zanardo e o VP Cauê Vieira. Representando a Laghetto Sports Resort, estavam presentes Plinio Ghisnely, Gilberto Stobaus e Gustavo Kinzel.

Os resorts, cada um com 15 hectares, 17.000m² de área privativa e 461 apartamentos, serão comercializados sob o regime de multipropriedade, permitindo aos compradores utilizar as acomodações por uma ou duas semanas ao ano. Espera-se uma taxa de ocupação acima de 80%, com até 1.500 visitantes semanais.

Os clubes receberão uma participação pelos direitos de exploração de suas marcas desde o início da comercialização. A Laghetto Sports Resort, responsável pelo projeto, destaca a criação de 540 empregos diretos e mais de 450 durante a construção. Gustavo Kinzel, sócio da Laghetto, ressaltou a importância do apoio do governo para o sucesso do empreendimento.

