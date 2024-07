A Kolmar BNH (KRX: 200130), uma empresa sul-coreana com liderança em fabricação de desenvolvimento original (ODM) de alimentos funcionais para a saúde, está acelerando seus esforços de expansão nos mercados do sudeste asiático e europeu com o HemoHIM G, um produto projetado para o âmbito mundial.

HemoHIM G, fabricado pela Kolmar BNH e distribuído pela Atomy (foto: Kolmar BNH)

O HemoHIM G (Global) é a versão internacional do “HemoHIM”, o primeiro suplemento de saúde com reforço imunológico aprovado individualmente na Coreia do Sul, desenvolvido pela Kolmar BNH em um período de oito anos. A formulação foi adaptada para atender às regulamentações de alimentos de vários países, com ajustes feitos nas matérias-primas e nas proporções dos ingredientes. O produto contém angelica sinensis, ligusticum chuanxiong e paeonia lactiflora, todos selecionados por meio de rigorosos processos de controle de qualidade. O sabor e o aroma melhorados também tornam o HemoHIM G mais atraente para um público mais amplo.

Em abril, a Kolmar BNH publicou um estudo sobre o HemoHIM G na revista Toxicological Research, classificada pela SCIE, demonstrando sua segurança. Realizado de acordo com as diretrizes da OCDE, o estudo é importante não apenas para facilitar as aprovações de segurança em outros países, mas também para reforçar os direitos de propriedade intelectual com resultados confiáveis.

O HemoHIM, distribuído pela Atomy, é um produto tecnologicamente avançado da Kolmar BNH. O ingrediente principal, o complexo de extrato HemoHIM de angelica gigas etc., foi desenvolvido em colaboração com o Instituto de Pesquisa de Energia Atômica da Coreia do Sul. Atualmente, ele está disponível em 19 países, entre eles Austrália, Estados Unidos e Tailândia, e em regiões como Ásia Central e América do Sul.

A Kolmar BNH continua seus esforços em pesquisa e desenvolvimento para aumentar a competitividade global do HemoHIM, incluindo novas funcionalidades, investindo cerca de 4% de sua receita anual em P&D. Em junho, a empresa publicou um estudo mostrando que o principal ingrediente do HemoHIM (complexo de extrato HemoHIM de angelica gigas etc.) tem efeitos antioxidantes e contra a fadiga, que foram descobertos recentemente. Esse estudo foi apresentado na edição de junho do “Journal of Medicinal Food”, uma revista internacional de nível da SCIE.

Aproveitando a vantagem competitiva do HemoHIM G, a empresa planeja acelerar as exportações para países europeus, tais como Turquia, Itália e Bélgica.

Uma pessoa responsável da Kolmar BNH comentou: "O HemoHIM é um dos suplementos de saúde mais vendidos na Coreia do Sul, com vendas acumuladas de KRW 200 bilhões desde 2014. Nosso objetivo é aproveitar o sucesso no país e acelerar nossa expansão para o mercado europeu”.

