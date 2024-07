Maquetista tem papel crucial no mercado imobiliário

A decepção dos clientes com a entrega de imóveis comprados na planta é um problema recorrente no setor imobiliário, muitas vezes devido ao entendimento entre o prometido e o entregue. Isso porque ter a casa própria ainda é o maior sonho do brasileiro, segundo Pesquisa Radar, realizada pela Febraban, que aponta que comprar um imóvel é o sonho de 31% dos brasileiros para 2024.

Frequentemente, os clientes têm dificuldade em visualizar corretamente o imóvel que estão adquirindo, resultando em frustração. Esse desafio está fortemente ligado ao alinhamento de expectativas no setor de construção civil.

Para resolver essa questão, muitas empresas utilizam maquetes para proporcionar uma visão mais realista do imóvel. Cassio Trovalin, maquetista e proprietário da Maketarte Maquetes, aponta 5 dicas de como as pessoas, ao visitarem estandes, showrooms e decorados, devem se atentar para que não se sintam frustradas na hora de receberem as tão sonhadas chaves da casa própria:

- História da Construtora: esse detalhe é extremamente importante para se ter segurança de onde investir na tão sonhada casa própria;

- Acabamentos e capricho: observar atentamente os acabamentos realizados nos stands e nos decorados, se o acabamento estiver ruim no stand não se pode esperar coisa boa posteriormente, assim como se observarmos “capricho”, esse sim é um bom sinal;

- A maquete auxilia na escolha da unidade: com a maquete no stand, verificar se ela se encontra posicionada geograficamente conforme a obra, este detalhe é importante para a verificação de sol da manhã ou sol da tarde também como as entradas de ventilação natural, isso lhe dará certeza se sua unidade será arejada e fresca ou abafada e quente;

- Observar atentamente, com auxílio da maquete, os acessos de veículos e pedestres, este detalhe implica diretamente na segurança do morador, é importante termos um aceso rápido, quanto mais rápido mais seguro, uma boa maquete como as construídas por nossa empresa, demonstram marcações de piso, faixas de travessias, marcações de vagas para visitantes, entre outros detalhes relevantes;

- Reparar nos detalhes: um empreendimento que lhe passe segurança para investir precisa ser bem elaborado, isso trás praticidade de uso, conforto e segurança. Com uma maquete bem-feita e detalhada exposta no stand torna-se possível identificar claramente todos estes itens, além de auxiliar imensamente o corretor de imóveis, a maquete é uma ferramenta indispensável para o cliente final e mais uma forma para a construtora demonstrar transparência na venda do imóvel.

O profissional ainda destaca que, ao contrário de plantas e desenhos bidimensionais, uma maquete permite que os clientes compreendam a disposição espacial, a escala e o design do imóvel de maneira clara e intuitiva. “Maquetes de condomínios demonstram a relação entre edifícios e áreas comuns, como jardins e piscinas, ajudando os clientes a visualizar melhor o ambiente em que viverão e que terão como vista da perspectiva de suas janelas”, explica.

A demanda por profissionais dessa área cresce na mesma proporção em que novos empreendimentos surgem pelo país. As vendas de novos imóveis residenciais cresceram 32,6% em 2023 em comparação com 2022, aponta pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fipe.

Além disso, as maquetes ajudam a comunicar a visão arquitetônica e os detalhes estéticos do projeto, como texturas, cores e acabamentos, fundamentais para a tomada de decisão dos clientes. “Isso reduz a incerteza e o risco percebido na compra de um imóvel na planta, o que aumenta a confiança na qualidade e no valor do investimento. A maquete tem o poder de trazer para o presente algo que se concretizará apenas no futuro”, finaliza Cassio.

Website: https://www.instagram.com/maketarte