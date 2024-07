Neste mês de julho, quando comemora 107 anos de existência, o Clube Sírio, por meio de seu Departamento de Esportes, anuncia contratação de dois grandes nomes da natação brasileira: a ex-nadadora e medalhista olímpica, mundial e pan-americana Poliana Okimoto, e o treinador Ricardo Cintra. O projeto que será desenvolvido pelos contratados está em fase de aprovação e em breve será anunciado com mais detalhes.

Os esportistas

Poliana Okimoto começou a competir aos 7 anos de idade e, desde então, passou pelo Corinthians, Vasco, Universidade Santa Cecília e Clubes Pinheiros e Sírio. Em 2009, foi a primeira mulher brasileira a conquistar a medalha de bronze na modalidade de 5 km do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, quebrando um jejum de 15 anos para o Brasil no mundial e tornando-se a primeira atleta feminina a ganhar uma medalha na história da competição. Poliana também foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2007; medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2011.

No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2013 em Barcelona, Poliana obteve três medalhas na competição, ouro na prova de 10km, prata na prova de 5 km, e bronze na prova por equipes. Em 2016, foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, tornando-se a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na natação feminina. Poliana encerrou a carreira de atleta em 2017.

Ricardo Cintra, ex-nadador, marido de Poliana e seu treinador e da seleção brasileira de natação de 2006 a 2017, onde conquistou a primeira medalha olímpica da história da natação feminina brasileira. Ricardo também foi treinador dos clubes Juventus, Unimonte, SESI, Sest Senat, Clube Pinheiros e Clube Curitibano.

Participou como treinador da Seleção Brasileira em 3 edições de Jogos Olímpicos (Beijing 2008/ Londres 2012/ Rio 2016), em 8 Campeonatos Mundiais, trazendo 6 medalhas para o Brasil (1 Ouro/ 3 Pratas/ 2 Bronzes), em 2 edições de Jogos Panamericanos (Rio 2007 e Guadalajara 2011), com 2 medalhas de Prata.

Como atleta teve passagem pelo Corinthians, Pinheiros, Minas Tênis Clube, Unisanta, e no Coral Springs - Flórida/EUA. Foi Campeão Paulista por algumas vezes, medalhista júnior no Campeonato Brasileiro (Julio de Lamare) e vice-campeão do Troféu José Finkel de Natação.

Website: https://www.sirio.org.br/