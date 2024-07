A ServiceNow (NYSE: NOW), a plataforma de IA para a transformação de negócios, e a Boomi, líder em integração e automação inteligentes, anunciaram hoje um compromisso estratégico para elevar conjuntamente as experiências dos clientes por meio de autoatendimento baseado em IA com soluções que incluem a Gestão de serviços de provedores de tecnologia (TPSM) da ServiceNow. Além disso, como um dos principais clientes da ServiceNow, a Boomi pretende utilizar o App Engine da ServiceNow para oferecer suporte simplificado ao cliente e autoatendimento aprimorado. A ServiceNow também pretende integrar os recursos de gerenciamento de interface de programação de aplicativos (API) de próxima geração e líderes do setor da Boomi com o Automation Engine para visibilidade completa em um cenário de API do usuário e de governança aprimorada.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240724848006/pt/

ServiceNow and Boomi Announce Strategic Commitment to Elevate Customer Experiences Through AI-Powered Self-Service (Graphic: Business Wire)

Atualmente, as empresas têm que lidar com processos manuais demorados e com uma colcha de retalhos de sistemas isolados, criando silos de dados, retardando a inovação e impactando as experiências dos clientes. De acordo com o IDC, somente 12% das empresas conectam os dados do cliente entre os departamentos; entretanto, a IA comprova que pode ser uma catalisadora de conexão e colaboração para a melhoria e aceleramento da eficiência operacional em escala. 1

O uso da Now Platform pela Boomi e da oferta TPSM com a tecnologia de IA da ServiceNow transformará seu suporte ao cliente e expandirá o autoatendimento. Através da plataforma unificada da ServiceNow, a Boomi planeja eliminar os silos e simplificar os processos internos para incentivar uma colaboração melhor, mais rápida e mais eficiente e, ao mesmo tempo, ajudar a reduzir o trabalho manual por meio da automação inteligente. A Boomi também pretende utilizar o App Engine da ServiceNow para criar fluxos de trabalho em seu data hub mestre, sua plataforma de gerenciamento de dados nativa da nuvem, para uma experiência de usuário simplificada e mais intuitiva.

“Conforme as expectativas dos clientes evoluem, as empresas exigem soluções simples, ágeis e fáceis de usar para atenderem a estas necessidades”, disse Paul Fipps, presidente, indústrias globais e crescimento estratégico na ServiceNow. “Estamos entusiasmados por trabalhar com a Boomi para ajudá-los a revolucionar a experiência de seus clientes com a Now Platform e a colaborar em inovações que irão promover a automação empresarial. Ao combinar o gerenciamento de API com liderança no setor da Boomi com o conjunto de soluções de automação inteligente da ServiceNow, também estamos trazendo um conjunto de ferramentas ainda mais consolidado aos criadores e desenvolvedores de aplicativos.”

“Simplificar e agilizar processos de negócios complexos está no centro do que a Boomi pretende alcançar para seus clientes", disse Steve Lucas, CEO da Boomi. "Ao integrar nossa plataforma de integração inteligente e o data hub com as poderosas soluções de automação da ServiceNow, seremos capazes de oferecer fluxos de trabalho de autoatendimento, eliminar silos, melhorar a colaboração e promover a eficiência operacional. Esta colaboração não só capacita os clientes da Boomi e da ServiceNow a aproveitarem todo o potencial da IA ??e da automação, mas também prepara o terreno para uma nova era de transformação de negócios personalizada e contínua, tudo baseado em dados seguros ??e confiáveis.”

A ServiceNow também pretende levar a solução avançada e leve de gerenciamento de API (APIM) da Boomi até seus clientes para ajudar a aprofundar o conjunto de soluções de automação inteligente da ServiceNow. Desenvolvida especificamente para agilizar experiências para criadores de aplicativos, a moderna plataforma APIM da Boomi oferece uma visão centralizada de todo o cenário de API do usuário, capacitando os criadores com visibilidade completa para descobrirem, provisionarem e protegerem rapidamente suas APIs, não importa onde residam. Espera-se que as novas ofertas estejam disponíveis ainda este ano.

Sobre a ServiceNow

A ServiceNow (NYSE: NOW) está colocando a IA para trabalhar em prol das pessoas. Movemo-nos com o ritmo da inovação para ajudar os clientes a transformarem empresas em todos os setores, enquanto mantemos uma abordagem confiável e centrada no ser humano para implementar nossos produtos e serviços em escala. Nossa plataforma de IA para a transformação empresarial conecta pessoas, processos, dados e dispositivos para aumentar a produtividade e maximizar os resultados comerciais. Para obter mais informações, visite: www.servicenow.com.

Sobre a Boomi

A Boomi, a líder em integração inteligente e automação, ajuda empresas do mundo inteiro a automatizarem e agilizarem processos essenciais para alcançarem resultados de negócios de maneira mais rápida. Aproveitando os recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente sistemas e gere fluxos de dados com o gerenciamento de API, integração, gestão de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com uma base de clientes superior a 20.000 empresas no mundo inteiro e uma rede de mais de 800 parceiros que se expande rapidamente, a Boomi está revolucionando a maneira como empresas de todos os tamanhos alcançam agilidade nos negócios e excelência operacional. Descubra mais em boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

© 2024 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados. ServiceNow, o logotipo da ServiceNow, Now e outras marcas da ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas com as quais estão associados.

_________________________

1 Blog da IDC, Five Levers for Scaling the Digital Business, abril de 2023

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240724848006/pt/

Mídia:

ServiceNow

Lindsay Capurro

503-551-2655

Press@servicenow.com

Boomi

Kristen Walker

415-613-8320

Kristen.Walker@boomi.com