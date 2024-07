Alta do dólar exige planejamento financeiro para viagem ao exterior nas férias

A recente alta do dólar pode transformar a experiência de viajar ao exterior um desafio financeiro. Para aqueles que planejam viajar para fora do país, é essencial adotar um planejamento financeiro rigoroso para evitar surpresas desagradáveis e garantir que a viagem seja tranquila e prazerosa.

Em meio ao aumento da moeda norte-americana, que tem ultrapassado a casa dos R$ 5, o ideal é estabelecer um orçamento detalhado, de acordo com a diretora-superintendente da Unicred Central Multirregional, Carolina Ramos. "Isso inclui não apenas as despesas principais, como passagens aéreas e hospedagem, mas também gastos com alimentação, transporte local, passeios e compras", afirma.

Segundo a especialista, a reserva de emergência é outro ponto crucial. Imprevistos podem acontecer, e estar preparado financeiramente evita que situações inesperadas comprometam a viagem. "Recomendo sempre reservar uma quantia extra para emergências. Isso proporciona uma margem de segurança e tranquilidade ao viajante. Utilizar aplicativos de finanças pessoais também é uma estratégia útil para acompanhar os gastos em tempo real e manter o controle do orçamento", diz Carolina Ramos.

Câmbio

Carolina ressalta que a compra de moeda estrangeira, de forma parcelada e com antecedência, pode ajudar a minimizar os impactos da flutuação cambial. Ao comprar aos poucos, é possível aproveitar momentos de cotação mais favoráveis. "Além disso, o uso de cartões de crédito e débito no exterior deve ser planejado com atenção às tarifas e taxas de câmbio aplicadas pelas operadoras", explica.

Financiamento

Para quem busca alternativas de financiamento, há várias opções de empréstimos com taxas de juros competitivas e condições de pagamento flexíveis, segundo a diretora.

Seguro

Ao se pensar em viajar para o exterior, outro aspecto importante é contratar um seguro viagem. Este serviço cobre despesas médicas, imprevistos e até mesmo atrasos no voo ou extravio de bagagem, proporcionando maior segurança durante a viagem ao exterior.

Cartão de Crédito

O uso do cartão de crédito pode variar bastante no gasto final de uma viagem internacional, uma vez que muitos benefícios podem ser utilizados, como salas vip nos aeroportos, por exemplo, além de vários tipos de taxas que podem aumentar o valor na fatura.

Por fim, a diretora diz que, com um planejamento financeiro cuidadoso e aproveitando as opções de soluções e benefícios disponíveis, é possível transformar os desafios da alta do dólar em uma viagem bem-sucedida e livre de preocupações.

Website: https://www.unicred.com.br/multirregional/home