Brindes personalizados impactam cerca de 81% dos clientes

Com o crescimento do mercado de presentes corporativos nos últimos anos, empresas têm adotado cada vez mais a estratégia de entrega de brindes para atrair consumidores durante feiras de negócios, sejam elas de consumo ou setoriais. De acordo com um levantamento recente sobre dados de mercado de 2024, divulgado pela plataforma de pesquisa Gitnux, aproximadamente 81% dos consumidores afirmam manter produtos promocionais por um ano ou mais, o que indica uma alta taxa de retenção desses itens entre os consumidores.



Essa estatística sugere que os produtos promocionais são eficazes em criar um impacto duradouro sobre os destinatários, “não apenas atraindo e engajando os participantes das feiras, mas também reforçando os valores e a identidade da marca”, como afirma Paula Alves, diretora comercial da Zen Brindes, empresa que atua em soluções corporativas personalizadas.



“A escolha de brindes personalizados, como ecobags, mochilas, cadernos, garrafas e power banks, deve ser estratégica e alinhada com o tipo de feira. Oferecer itens que são úteis, inovadores e sustentáveis ajuda as empresas a se destacarem e criarem uma conexão duradoura com os participantes”, destaca Alves.



O estudo concluiu ainda que esse nível de retenção sobre os produtos promocionais podem servir como ferramentas de marketing valiosas, oferecendo exposição prolongada da marca e envolvendo o público-alvo de forma eficaz. Alves ressalta que oferecer os itens exemplificados acima “serve como um incentivo para os participantes visitarem o estande, criando uma oportunidade para interagir e conhecer os produtos e serviços oferecidos pela empresa”.



“Os brindes personalizados são uma extensão eficaz da estratégia de marketing de uma empresa em feiras comerciais, de consumo ou setoriais. Seja por meio de brindes ecológicos, tecnológicos ou produtos de cuidado pessoal, a escolha certa dos brindes pode transformar a participação nas feiras em uma oportunidade valiosa para fortalecer a marca”, conclui Alves.

Uso estratégico de brindes em feiras

Paula Alves pontua que os brindes personalizados podem ser utilizados de diversas formas de modo a maximizar o impacto em feiras. No que diz respeito à atração de visitantes, por exemplo, ela frisa que tal oferta serve como um cartão de visitas, uma “estendida de mão” ao possível cliente ou parceiro comercial.

A questão do reforço da marca também é frisada pela diretora comercial da Zen Brindes: “Brindes tecnológicos, como power banks e fones de ouvido personalizados, são altamente valorizados e frequentemente utilizados, mantendo a marca em evidência na rotina dos participantes. Esses itens ajudam a aumentar a lembrança da marca e a criar uma associação positiva com os produtos da empresa”, pontua.

Alves destaca, também, que, em feiras onde o público é sensível às questões ambientais, brindes ecológicos como garrafas reutilizáveis, canetas feitas de materiais reciclados e eco bags, “demonstram o compromisso da empresa com a sustentabilidade, além de incentivar a interação do consumidor e a experimentação de produtos”.

Há, por fim, o fator “conforto/conveniência”. Neste ponto, a executiva lembra, por exemplo, que produtos de cuidado pessoal e para viagens, como mochilas ergonômicas e kits de bem-estar, “proporcionam conforto aos participantes durante a feira, tornando a experiência mais agradável e positiva”.

Sobre a eficiência da estratégia de marketing com brindes, Alves diz que há três importantes pontos a serem ressaltados: a visibilidade e reconhecimento da marca, a valorização da marca e a fidelização do cliente:

"Os brindes personalizados são ferramentas poderosas em feiras, quando usados da forma correta e estratégia”, diz Alves.