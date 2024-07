CAIXA Cultural Curitiba promove oficina de manipulação de bonecos

A CAIXA Cultural Curitiba realiza no próximo sábado, 27 de julho, uma oficina de teatro de bonecos voltada para crianças e adultos, abordando o teatro de formas animadas. Nesta prática, que é gratuita, os participantes irão aprender a manipular os incríveis bonecos da Cia Caravan Maschera, feitos com materiais simples e recicláveis, podendo dar vida e personalidade aos mesmos, além de criar histórias e cenas com eles.

Também poderão conhecer um pouco da história e das técnicas do teatro de bonecos, e ver exemplos de espetáculos famosos e premiados. A oficina é uma ótima oportunidade para o desenvolvimento da imaginação, expressão, comunicação e sensibilidade artística.

Os alunos irão manipular e entender o funcionamento dos bonecos da Cia Caravan Maschera em diversas técnicas: luva, manipulação direta, varetas, bonecos híbridos. Não se trata de uma oficina de confecção de bonecos, mas de uma atividade de entendimento e introdução das diversas técnicas utilizadas no espetáculo Hoje, Godot Não Vem!.

Espetáculo Hoje, Godot Não Vem!

De quarta a domingo desta semana, a CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280) apresenta o espetáculo infantil Hoje, Godot Não Vem!, da Cia Caravan Maschera de Teatro, da Cia Caravan Masquera de Teatro. Na peça, que tem ingressos a preços populares, duas crianças estão no deserto acompanhadas de uma árvore solitária, à espera de Godot. Enquanto aguardam, sem saber direito o que ou quem é Godot, os pequenos passam a refletir sobre o ato da espera e do tornar-se adulto. No dia 26 de julho, na sessão das 17h, o espetáculo será apresentado com tradução em Libras.

Sobre a Cia Caravan Maschera de Teatro

A Cia Caravan Maschera Teatro iniciou em 2012 seus primeiros trabalhos no Brasil, na zona rural da cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Desde o início, estabelecem como princípio de criação de espetáculos uma interação constante com a comunidade que os cerca por meio de oficinas, cursos de formação e residências artísticas com artistas de diversas regiões do Brasil e do exterior.

Até hoje, a Cia Caravan Maschera Teatro criou nove espetáculos que já circularam por 12 estados do Brasil e o Distrito Federal, além de ter participado de festivais internacionais na França, Itália, Eslovênia e Suíça.

OFICINA DE TEATRO DE BONECOS

Data/Horário: 27 de julho. Das 10h às 12h

Local: Sala de Oficinas da CAIXA Cultural Curitiba (R. Cons. Laurindo, 280)

Público: Crianças e adultos a partir de 10 anos

Vagas: 20

Inscrições gratuitas: Pelo link https://forms.gle/4zEQrTqbcwwWVkaL7

TEATRO: Hoje, Godot Não Vem!

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Datas: De 24 a 28/07/2024

Horários: Quarta, quinta, sexta e domingo, sessões às 17h. No sábados sessões às 15h e às 17h. Dia 26/7 (sexta-feira) com tradução em Libras

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) à venda na bilheteria da CAIXA Cultural Curitiba. Início das vendas dia 06/07

Classificação: livre para todos os públicos

Duração: 65 minutos

Acesso a pessoas com deficiência?

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

Informações: Site Curitiba Caixa Cultural | Instagram @caixaculturalcuritiba

(41) 4501-8722

Mais informações de imprensa com Antonio Carlos Domingues 41 99972-4792.

Website: https://forms.gle/4zEQrTqbcwwWVkaL7