Notícias regulatórias:

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240722713116/pt/

(Photo: Business Wire)

A SLB e a Aker BP anunciaram hoje que firmaram uma parceria prolongada para codesenvolver uma plataforma digital baseada em IA para ajudar a Aker BP a acelerar a inovação e fornecer melhorias substanciais de eficiência em todas as operações de E&P da empresa. A nova plataforma deve aproveitar a plataforma digital Delfi™ para possibilitar novas soluções digitais na nuvemàAker BP.

“Ao codesenvolver tecnologias digitais alimentadas por IA, pretendemos transformar os fluxos de trabalho subterrâneos da Aker BP, acelerando os ciclos de planejamento, aumentando a produção e reduzindo custos em todo o ciclo de vida de E&P”, disse Rakesh Jaggi, presidente, digital e integração, SLB. “Assumimos um compromisso de longo prazo com a Aker BP para aprimorar continuamente a parte subterrânea de sua plataforma, promovendo a otimização constante da eficiência e uma produção de energia mais sustentável.”

Os parceiros pretendem fazer a transição do atual portfólio de aplicativos da Aker BP para a nuvem e criar uma plataforma integrada para fluxos de trabalho subterrâneos. A velocidade de computação de alto desempenho da nuvem permitirá que a plataforma aproveite a IA avançada e a experiência de domínio da SLB e da Aker BP para revelar novas informações a partir de dados anteriormente inexplorados, gerando melhorias substanciais de eficiência e desempenho.

“A plataforma que desenvolvemos em parceria com a SLB é uma etapa fundamental na concretização da nossa estratégia para construir uma empresa de E&P do futuro e cimentar a nossa posição como líder digital”, disse Per Øyvind Seljebotn, vice-presidente sênior de exploração e desenvolvimento de reservatórios, Aker BP. “Aproveitar a nuvem para fluxos de trabalho subterrâneos orientados por dados aumentará a eficiência e a criação de valor, ao mesmo tempo que ajudará a reduzir o impacto ambiental de nossos campos e descobertas.”

Uma parte essencial para habilitar fluxos de trabalho orientados por IA é estabelecer um ambiente de dados unificado. A nova plataforma baseia-se no compromisso da SLB com o padrão técnico OSDU® do Open Group e na estreita integração com o Azure Data Manager for Energy da Microsoft..

“Passar para a plataforma Delfi é um grande passo em nossa jornada baseada em dados. O uso do Azure Data Manager for Energy, uma colaboração forte e aberta com o nosso ecossistema digital e uma grande ambição de alavancar a GenAI são os principais benefícios desta parceria com a SLB”, afirmou Paula Doyle, diretora digital na Aker BP.

A SLB, seus parceiros e clientes discutirão como a IA, dados, IIOT e outras tendências estão transformando os sistemas de energia atuais no Fórum Digital SLB 2024, em Mônaco, ainda este ano. Para mais informações, clique aqui.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240722713116/pt/

Mídia

Moira Duff – Diretora de Comunicações Externas

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Investidores

James R. McDonald – Vice-presidente de Relações com Investidores

Joy V. Domingo – Diretor de Relações com Investidores

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com