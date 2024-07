A Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT), anunciou hoje a opção de edição especial do 60 o aniversário dos icônicos turboélices Beechcraft King Air 260 e 360 para celebrar a orgulhosa história da aeronave de ser a família de turboélices empresariais mais vendida no mundo. O novo King Air “Crimson Edition” apresenta um novo interior impressionante e um esquema de pintura exterior vibrante com as cores vermelho e prata, inspirado em seis décadas de lendários clientes e operadores do Beechcraft. O livro de encomendas está aberto para a aeronave de edição especial, com entregas a partir de 2025.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240723213418/pt/

Textron Aviation | Beechcraft King Air Crimson Edition (Photo: Business Wire)

“A Crimson Edition do King Air oferece aos clientes uma experiência imersiva que homenageia o renomado legado do turboélice, ao mesmo tempo que apresenta luxos modernos e atualizações que demonstram a evolução contínua da aeronave”, disse Christi Tannahill, vice-presidente sênior, Experiência do Cliente. “Estamos honrados em celebrar uma aeronave de prestígio amada por tantos clientes no mundo inteiro.”

A aeronave da série King Air é há muito tempo a favorita dos clientes desde seu lançamento em 1964. O lendário turboélice é sinônimo de confiabilidade inabalável, desempenho excepcional e versatilidade incomparável que conquistaram a confiança e a preferência de operadores em todo o mundo.

Novo esquema exterior da edição Crimson

Um dos primeiros atributos que mais chamam atenção ??do novo King Air “Crimson Edition” é o icônico Beechcraft “B” na cauda da aeronave. A pintura exterior apresenta um esquema de cores vermelho metálico, prateado e preto. O novo degrau de embarque da aeronave possui fixadores ocultos que criam uma aparência mais elegante para a entrada e seu acabamento prata grafite combina perfeitamente com o novo exterior e interior.

Interior personalizado impressionante

O interior da edição especial é inspirado na orgulhosa história do King Air com a integração perfeita de inúmeros elementos do Beechcraft, como o familiar logotipo “B” nas paredes laterais inferiores e no painel traseiro do anteparo da cabine. Os assentos em couro escuro apresentam painéis em estilo Alcântara e guarnição em vermelho, ao mesmo tempo que reúnem elementos de design sutis para sinalizar o aniversário de diamante da aeronave. O carpete em cinza-escuro é realçado por arcos vermelhos que complementam as listras externas da aeronave, elevando seu ambiente luxuoso.

“É um design visualmente deslumbrante e acreditamos que superará as expectativas do cliente”, Tannahill disse. “Esta edição oferece aos clientes a melhor experiência de voo que eles esperam, ao mesmo tempo que homenageia a orgulhosa e bem-sucedida história do King Air.”

Liderança do King Air

Mais de 7.800 turboélices Beechcraft King Air foram entregues a clientes em todo o mundo desde 1964, tornando-os a família de turboélices empresariais mais vendidas no mundo. Em seus 60 anos, a frota mundial ultrapassou 64 milhões de horas de voo, atuando em funções em todos os ramos das forças armadas dos EUA e voando em missões comerciais e especiais no mundo inteiro.

Sobre a Textron Aviation

Sobre a Textron Inc.

