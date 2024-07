A Mavenir, provedor de infraestrutura de redes nativas em nuvem que está construindo o futuro das redes, é confirmada como uma grande concorrente se aproximando dos líderes de mercado no novo relatório da Omdia "Panorama de Mercado: Principais Fornecedores de 2024".

A Mavenir conquistou a primeira colocação conjunta com novos logotipos, obtendo negócios 5G de um concorrente ou com uma implantação 5G desde o início, com o relatório reconhecendo o grande foco da Mavenir no desafiador mercado europeu "diverso e fragmentado".

"A Mavenir melhorou sua posição na edição de 2024 e está se aproximando cada vez mais da categoria de líder de mercado", afirmou o relatório. "Ela tem um portfólio maduro e está classificada entre as duas primeiras nas categorias nativa de nuvem, automação, e política e cobrança. A Mavenir teve foco em conquistar novos clientes em todas as regiões mundiais para núcleos 4G e 5G e, em 2023, acrescentou sete novos logotipos. Ela conquistou ainda mais projetos de expansão com seus clientes existentes."

Os avanços da Mavenir, conforme mostrado no relatório de fornecedores principais da Omdia de 2024, vêm logo após o excepcional desempenho da empresa no Relatório de Fornecedores RAN da Omdia publicado em maio deste ano.

Ashok Khuntia, Presidente de Redes Centrais para Mavenir, disse: "Esta é outra verificação independente do magnífico desempenho de nossa equipe, da confiança que nossos clientes depositam em nós e da qualidade geral de nosso portfólio. A Mavenir está comprometida em entregar software e serviços excelentes, e continuaremos nos esforçando em exceder as expectativas de nossos clientes e do mercado."

Para este relatório, a Omdia selecionou duas dimensões principais para avaliação: o desempenho do negócio principal e a amplitude do portfólio principal. Para o desempenho do negócio, as categorias são a receita principal do pacote a nível mundial, a participação do 5G na receita principal total de cada fornecedor, o número de contratos comerciais de 5G com CSPs, o número de redes centrais ativas de 5G e o número de novos logotipos.

Para a dimensão do portfólio, a Omdia considerou diversas subcategorias, incluindo a amplitude do portfólio, prontidão nativa de Could, sinalização, caso de automação como SaaS, e política e cobrança pelo núcleo 5G. Para a iteração de 2024 do relatório, um questionário de pesquisa foi enviado a 16 fornecedores, sete a mais do que na edição de 2023.

Notas ao Editor:

Tecnologias de núcleo móvel | Mavenir

Monetização 5G para todos os casos de uso G no Vimeo

Panorama de mercado: Principais fornecedores da Omdia em 2024 (informa.com)

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo o futuro das redes hoje com soluções nativas de nuvem e habilitadas para IA que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a perceber os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira do Open RAN e um comprovado disruptor do setor, as soluções premiadas da Mavenir vêm oferendo automação e monetização em redes móveis a nível mundial, ao acelerar a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes em todo o mundo. Para mais informação, acesse www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240722857803/pt/

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com