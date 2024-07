Varejista de kimonos abre loja física após 13 anos on-line

Indo na contramão do mercado digital, que prevê crescimento de 35% nos próximos quatro anos, segundo levantamento divulgado pela Statista e publicado pelo jornal Meio & Mensagem, a loja de equipamentos para luta Meu Kimono inaugurou sua primeira unidade física em São Paulo (SP). Localizado na Rua Santa Justina, 480, no bairro do Itaim, o endereço surge após 13 anos de atuação exclusivamente por meio de e-commerce.



De acordo com Diego Shimohirao, CEO da Meu Kimono, “embora muitos consumidores já estejam acostumados com o comércio eletrônico, ainda há uma parcela significativa que prefere a experiência proporcionada pelas lojas físicas”. O empresário reconhece, ainda, a importância de oferecer uma experiência de compra completa e envolvente, seja on-line ou off-line. “Esta inauguração representa nosso compromisso em atender nossos clientes por meio do canal de sua preferência”, diz.



O levantamento da Statista mostrou, também, que os futuros investimentos no mercado digital devem atingir a casa dos US$ 910 bilhões de 2023 até 2027. Além disso, de acordo com o estudo Digital AdSpend 2023 H1, elaborado pela IAB Brasil junto a Kantar IBOPE Media, a primeira metade do ano de 2023 registrou R$ 16,4 bilhões de investimento em publicidade digital. Em contrapartida, Shimohirao explica que a decisão de abrir a loja física “surgiu do entusiasmo e da confiança de que a unidade proporcionará uma experiência ainda mais rica e satisfatória para os clientes”.



“Queremos nos tornar referência também no mundo físico, oferecendo uma operação omnichannel 100% funcional, que facilitará desde a venda até o pós-venda, como retiradas e trocas na loja. Além disso, almejamos abrir novas unidades em outras cidades, a fim de proporcionarmos essa experiência ao maior número possível de pessoas”, ressalta o CEO da empresa.



A Meu Kimono comercializa diversas marcas de equipamentos para todas as modalidades de luta, incluindo jiu jitsu, judô, karatê e aikido.

Para saber mais, basta acessar: https://www.meukimono.com.br/