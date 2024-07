A Engageware, líder SaaS de soluções para engajamento do cliente, escolhida por mais de 700 empresas globalmente, anuncia sua nomeação como 'Major Contender' no PEAK Matrix® Assessment de Produtos de IA Conversacional do Everest Group em 2024. Este relatório de pesquisa independente destaca os principais fornecedores SaaS de tecnologia de IA conversacional para empresas B2B.

"Estamos orgulhosos pelo reconhecimento no PEAK Matrix do Everest Group para IA Conversacional," disse Nina Vellayan, CEO da Engageware. "Este reconhecimento de nossa liderança na indústria é um testemunho do nosso contínuo investimento em inovação e dedicação em nos tornarmos o parceiro mais confiável de nossos clientes, capacitando empresas a melhorar experiências de clientes, eficiência operacional e impulsionar um crescimento acelerado, tudo isso garantindo facilidade de uso."

"À medida que a IA conversacional se torna cada vez mais comum, a personalização das interações, a integração entre canais e a segurança dos dados surgem como requisitos principais dos clientes. A Engageware está impulsionando a inovação nesses campos, oferecendo recursos avançados de privacidade e segurança de dados e comunicações multicanais, permitindo a transição contínua de conversas entre diferentes canais," diz Sharang Sharma, Vice-Presidente do Grupo Everest.

"A plataforma da Engageware também conta com recursos como um assistente de agendamento omnichannel robusto impulsionado por IA para gerenciamento de conhecimento e um forte roadmap de produto para a adoção e integração de IA generativa. O foco da empresa na inovação tecnológica e na melhoria da experiência do cliente, juntamente com suas parcerias estratégicas, lhe rendeu o reconhecimento como 'Major Contender' na PEAK Matrix® Assessment de IA Conversacional do Grupo Everest em 2024."

A PEAK Matrix® avalia os produtos de IA conversacional com base no seu impacto de mercado - medido pela adoção de mercado, mix de portfólio e valor entregue - bem como na visão e capacidade, avaliadas através da visão e estratégia, implementação e suporte, capacidades tecnológicas, execução e amplitude de serviços.

Entre as inovações que posicionaram a Engageware como 'Major Contender' no campo da IA conversacional estão suas integrações omnichannel para suporte ao cliente através de WhatsApp, SMS, Voz e Vídeo. Além disso, o uso inovador da IA generativa pela Engageware automatiza o atendimento ao cliente e serve como copiloto para as equipes de atendimento ao cliente, melhorando significativamente a jornada do cliente ao promover novos produtos e serviços, notificando os clientes sobre promoções, automatizando o onboarding de novos clientes, respondendo a perguntas de rotina, realizando transações e aumentando a eficiência dos funcionários para garantir que as empresas possam resolver as necessidades dos clientes na primeira interação.

Com um legado de mais de 20 anos apoiando indústrias como Serviços Financeiros, Varejo, Educação, Tecnologia de Software e Telecomunicações, a Engageware tem sido pioneira na oferta de ferramentas que melhoram a eficiência operacional e a satisfação do cliente.

A robusta plataforma da empresa é fundamentada em três pilares principais: IA Conversacional, Gerenciamento de Conhecimento e Agendamento de Compromissos. Além disso, a Engageware é líder na oferta de funcionalidades avançadas de IA e está investindo em um roadmap inovador que combina a IA generativa, machine learning e outras tecnologias disruptivas.

Você pode acessar o relatório visitando a Conversational AI Products PEAK Matrix® Assessment 2024 aqui. Para as atualizações mais recentes sobre os produtos, visite o site da Engageware.

Sobre a Engageware

A Engageware é o único provedor completo de soluções de engajamento do cliente, permitindo que as empresas resolvam as necessidades dos clientes na primeira interação para aumentar a satisfação e melhorar a experiência do cliente. Sua plataforma tem como base IA conversacional e Generativa para automatizar respostas a perguntas de rotina, fornecendo acesso instantâneo a bases de conhecimento e oferecendo às organizações uma visão holística da jornada do cliente.

Mais de 700 organizações confiam na Engageware para impulsionar o crescimento com aumento de vendas e conversão, automatizar o atendimento ao cliente, aumentar a eficiência dos funcionários, reduzir a carga de trabalho de call centers e melhorar a satisfação do cliente. A plataforma da Engageware também permite transferências de canal síncronas e dados e análises robustas para informar decisões estratégicas de negócios que impulsionam o crescimento, a eficiência e relacionamentos mais fortes com os clientes. A Engageware é uma empresa do portfólio da Clearhaven Partners.

