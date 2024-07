São Paulo será palco da Yale MUN Latin America em agosto

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, São Paulo será palco da primeira edição da Yale Model United Nations Latin America (YMUN Latam). Organizada por estudantes da Yale University, nos Estados Unidos, a YMUN Latam é uma conferência internacional de Modelo da ONU voltada para alunos do Ensino Médio, destacando-se como uma das maiores simulações do mundo.

Entre as instituições participantes está a Escola Fernão Gaivota - Maple Bear Alphaville, localizada na Grande São Paulo. Com 13 estudantes selecionados, a escola se prepara para aplicar conhecimentos teóricos em um contexto prático e desafiador.

"O evento proporciona uma oportunidade única para nossos alunos desenvolverem habilidades diplomáticas, de negociação e pensamento crítico, aplicando na prática o conhecimento adquirido em sala de aula", destaca a coordenadora pedagógica, Ana Carolina Lourenço.

A YMUN Latin America é reconhecida por seu rigor acadêmico e pela capacidade de proporcionar experiências transformadoras aos participantes. Com exceção de um comitê, todos os outros ocorrem em inglês, o que representa um desafio significativo para os estudantes de escolas bilíngues como a Fernão Gaivota - Maple Bear Alphaville. Esse contexto não apenas fortalece suas habilidades linguísticas, mas também amplia sua capacidade de argumentação e compreensão intercultural.

Os alunos são designados de forma aleatória para representar diferentes países ou figuras públicas. Isso garante uma experiência diversificada e imparcial. Além disso, nem sempre os estudantes debatem a favor de suas próprias opiniões. Ao representar um país ou uma figura pública, eles devem defender a posição atribuída, independentemente de suas crenças pessoais. "Essa dinâmica desafia os alunos a expandirem suas perspectivas e a desenvolverem uma argumentação sólida", explicou o professor de história, Daniel Rodrigues Placido.

A estudante Maria Isabella Mariscal Pereira participará do JCC (Joint Crisis Committee - Comitê de Crise Conjunta), representando Troy A. Miller dos EUA, enfrentando crises globais em tempo real. Já Fernanda Fragoso Campestrini e Valentina Fragoso Terada Moreno representarão El Salvador, enquanto Gabriella Cerutti Leal Reis e Isabela Trindade Barbosa estarão no SOCHUM (Social, Humanitarian and Cultural Committee - Comitê Social, Humanitário e Cultural), debatendo questões de direitos humanos e sociais.