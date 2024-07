Em 2023 e 2024, as compras em marketplaces aumentaram significativamente, conforme pesquisa da Adyen, em parceria com o Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios (Cebr). No entanto, com esse crescimento, houve também um aumento nos golpes, principalmente a itens para design de interiores, em ambientes virtuais.

O estudo revelou que, em 2023, 65% dos consumidores fizeram compras em marketplaces, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Em 2024, esse número subiu para 70%. O levantamento também apontou que 25% dos compradores on-line já foram vítimas de algum tipo de golpe em marketplaces, com itens de iluminação representando 15% desses casos.

No mesmo período, os golpes em marketplaces cresceram 8% em comparação com 2022. Em 2024, o aumento foi de 5% em relação ao ano anterior. Esses dados indicam a necessidade de maior atenção dos consumidores ao realizar compras on-line, especialmente nestas plataformas. Ao todo, no Brasil, o setor sofreu com fraudes equivalentes a, em média, R$8,5 milhões por empresa somente no ano passado. Em âmbito global, o prejuízo seria equivalente a R$15 milhões por empresa.

“Já sabemos, como consumidores, sobre a importância de verificar a reputação dos vendedores e ler atentamente as avaliações de outros compradores antes de finalizar compras. Também devemos utilizar métodos de pagamento seguros e desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado. Mas, para além dos consumidores, a cadeia do setor precisa estar atenta e em alerta e, pensando nisso, a Expolux abordará o impacto do comércio eletrônico e marketplaces para a indústria de iluminação”, afirmou Tatiana Rassini, gerente da Expolux.

Expolux aborda os impactos dos marketplaces para a indústria da iluminação

A 18ª edição da Expolux se posiciona como um espaço com oportunidades para discutir os impactos do comércio online na indústria de itens de iluminação. Com a crescente incidência de fraudes em marketplaces, é fundamental abordar a transversalidade do varejo e tecnologia, que compõe a programação do evento.

“Um mundo conectado e globalizado é um ambiente de facilidades e possibilidades, mas também de desafios. Os golpes têm impacto no consumidor, na ponta, mas causam um prejuízo enorme para a indústria na totalidade. E se mexe com o mercado, é claro que é algo que fará parte das discussões durante os dias de evento”, completa a executiva.

Discussões a respeito do impacto do comércio eletrônico e marketplaces para a indústria de iluminação serão oferecidas na programação de conteúdo da Expolux 2024 e, para participar, basta se credenciar como visitante pelo link https://bit.ly/CredenciamentoExpolux.

Serviço

Expolux 2024

Data: 17 a 20 de setembro

Local: Expo Center Norte – SP

Informações: www.expolux.com.br

Sobre a Expolux

Com 18 edições, a Expolux é um dos principais eventos voltados para o mercado da iluminação no Brasil e na América Latina, reconhecido como um dos locais para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os players do mercado.

RELX

A RELX é uma provedora global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações, atendendo clientes profissionais e empresariais em mais de 180 países, com escritórios em aproximadamente 40 países. As ações da RELX PLC, empresa controladora, são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York, sob os símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

*Nota: A capitalização de mercado atual pode ser encontrada em http://www.relx.com/investors.

