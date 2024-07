Evento esportivo Terry Fox Run Alphaville 2024 acontece em setembro

Para quem gosta de correr e contribuir para uma causa nobre, a Terry Fox Run Alphaville é o evento esportivo do mês de setembro. Inspirada na icônica jornada de Terry Fox, a corrida deste ano promete reunir a comunidade de Alphaville em um ato de solidariedade e apoio à pesquisa contra o câncer. A realização do evento é da Escola Fernão Gaivota - Maple Bear Alphaville e será realizada no Grupo Escoteiro Bacury (Via Parque Alphaville), a partir das 7h30.

O evento é aberto ao público e oferece percursos adaptados para todas as idades e níveis de condicionamento físico. Crianças, adultos e idosos são convidados a participar, seja correndo, caminhando ou apoiando os participantes ao longo do percurso.

Mais do que arrecadar fundos para a pesquisa do câncer, a Terry Fox Run celebra a solidariedade e a união comunitária. Na edição anterior, cerca de 250 pessoas participaram, arrecadando mais de R$ 11 mil para o Hospital do Amor (antigo Hospital do Câncer de Barretos). "Participar dessa corrida não é apenas uma atividade física, mas uma forma tangível de educar nossos alunos sobre o poder de fazer a diferença no mundo," destaca Marcelo de Castro, diretor da Escola Fernão Gaivota - Maple Bear Alphaville.

Os interessados podem adquirir o kit atleta, que inclui uma camiseta oficial e outros itens exclusivos, através do site oficial da Terry Fox Run Alphaville 2024. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas neste link: https://terry-fox-run-alphaville-2024.carrinho.digital/home

A Maple Bear Global Schools adotou a corrida em toda a rede de escolas pelo mundo, e a versão da corrida da Maple Bear Brasil acontecerá no dia 29 de setembro, na cidade de Florianópolis. Este movimento global reforça a importância da conscientização e do apoio à pesquisa contra o câncer, conectando estudantes e comunidades em um esforço conjunto para honrar o legado de Terry Fox.

Sobre a Terry Fox Run

Inspirada na jornada de Terry Fox, que em 1980 percorreu o Canadá para arrecadar fundos para a pesquisa contra o câncer, a Terry Fox Run é uma série de corridas realizadas globalmente, mantendo vivo o legado de Fox e promovendo a arrecadação de fundos para a pesquisa do câncer.

SERVIÇO

Terry Fox Run Alphaville 2024

Data: 08 de Setembro

Horário: A partir das 7h30

Local: Grupo Escoteiro Bacury

Endereço: Avenida Marginal Direita, 3000 - Santana de Parnaíba - SP, 06544-071 (Via Parque Alphaville)

Inscrição: R$ 130,00

Website: https://terry-fox-run-alphaville-2024.carrinho.digital/home