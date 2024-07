Brasileiro vence competição de carros de turismo americano

Em corrida realizada no último sábado (20), no circuito Vírginia International Raceway nos EUA, o baiano Celso Neto venceu a categoria principal do TC América, a bordo do Acura Integra Type S TCX, garantindo a primeira vitória da Acura na competição.

Ainda, no domingo (21), durante a segunda corrida do final de semana, Neto garantiu a segunda colocação do pódio, sendo o vencedor geral no fim de semana, somando-se as duas corridas.

Essa foi a segunda vitória de Celso Neto em corridas oficiais nos EUA, em carros de Turismo. A primeira foi em Indianápolis, no ano passado, quando venceu guiando o Honda Civic Type R, também da Skip Barber Racing. Esse é o primeiro ano do piloto brasileiro na categoria principal, a TCX, do TC America.

“Em uma temporada marcada pela vantagem das BMW M2, tanto no quesito potência quanto pelo fato de possuírem tração traseira, essas vitórias tornam-se mais significativas”, afirma Neto. Junto a sua equipe Skip Barber Racing, que possui sua sede no VIR (Virgínia International Raceway), Neto venceu esta etapa da competição em casa.

Durante o trajeto, o piloto manteve uma liderança inicialmente com uma vantagem de cerca de 10 segundos. Quando o Safety Car foi acionado nos últimos cinco minutos da corrida, a vantagem havia diminuído para aproximadamente 7 segundos. O trajeto terminou sob o Safety Car, com Neto cruzando a linha de chegada para garantir sua primeira vitória da temporada. “O plano era economizar o máximo possível dos meus pneus porque sabia que precisaria defendê-los, não exagerei na pilotagem e o tráfego ajudou”, disse o piloto.

O feito do final de semana teve uma emoção ainda maior uma vez que Neto dedicou sua vitória ao pai, Celso Filho. “Obrigado a toda a equipe Skip Barber Racing, aos nossos patrocinadores, todos que me apoiam, mas hoje é um dia especial, agradeço muito e dedico essa vitória ao meu pai, essa vai pra ele, por tudo que ele fez e faz por mim, ele é uma pessoa e um pai incrível”, disse no evento.

Para mais informações, basta acessar o site do TC America e acompanhar o piloto Celso Neto no Instagram.