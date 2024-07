Cross training ajuda a preparar atletas para ultramaratonas

Indicado para atletas que buscam diversificar seus treinos, prevenir lesões e melhorar o condicionamento físico, o cross training é uma modalidade que usa movimentos funcionais, naturais e variados para produzir mudanças adaptativas em termos de hipertrofia e emagrecimento.



Como a modalidade não se baseia em movimentos isolados ou repetições infinitas do mesmo exercício, ao diversificar os movimentos, o atleta reduz o risco de lesões por sobrecarga, além de melhorar o seu condicionamento físico de forma mais completa e equilibrada, já que ele não se limita a um único tipo de exercício, como explica o educador físico Leandro Samurai.



“Incluir o cross training na preparação física de um ultramaratonista, por exemplo, pode ser uma estratégia eficaz para melhorar o desempenho esportivo, aumentar a resistência e a força, além de prevenir lesões decorrentes da sobrecarga de um único tipo de exercício”, ressalta o educador físico.



O termo ultramaratona serve para identificar corridas a pé que tenham uma distância superior a 42.195 metros, que é a distância oficial de uma maratona. Além da distância, outro critério utilizado para definir uma ultramaratona pode ser o tempo, como, por exemplo, provas com duração de 6, 12, 24 ou 48 horas em circuito e pista de atletismo. Outras modalidades de ultramaratona são provas com distâncias que variam de 50 km a 1000 km ou até 1000 milhas, e provas de tempo que chegam a 7 dias de prova.



O Brasil realiza diversas ultramaratonas ao longo do ano, como o desafio Urubici, que acontece em Santa Catarina e tem um percurso de 52 km. Além dele, o percurso entre Bertioga e Maresias conta com 75 km que inclui trechos na praia com areia batida e trilhas na Serra da Mantiqueira.



Outro exemplo é a Travessia Torres-Tramandaí, realizada no Rio Grande do Sul, essa ultramaratona de 82 km liga as praias de Torres e Barra de Imbé. Os participantes da categoria solo têm 12 horas para concluir o percurso, que inclui trechos de asfalto, terra e areia.



Leandro Samurai ressalta que “como o cross training é uma forma de treinamento que envolve a combinação de diferentes modalidades de exercícios, ele pode ser muito benéfico para a preparação física de um atleta, além de ajudar a aumentar a motivação, já que a variedade de exercícios torna o treinamento mais dinâmico e desafiador”.



Para saber mais, basta acessar: https://keepers.run/