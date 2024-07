Revista econômica Euromoney elege os melhores bancos da América Latina

A revista britânica especializada em economia Euromoney revelou nesta quinta-feira, 18 de julho, em cerimônia realizada em Londres, a edição 2024 do seu estudo anual em que aponta os melhores bancos internacionais da América Latina e Europa. O levantamento leva em consideração o desempenho de instituições financeiras ao longo de 2023. A lista completa das instituições financeiras pode ser conferida em www.euromoney.com/awards.

A premiação deste ano teve como destaque o número de categorias vencidas pelo Grupo Santander, 21 no total. O levantamento da publicação, que tem sede na Inglaterra, coloca o banco na primeira posição no Reino Unido, Portugal, Brasil e Uruguai. Para a análise de especialistas independentes, são considerados dados de participação de mercado, resultados financeiros, impactos gerados por novos produtos, serviços e estratégias de negócios com foco nos clientes.

Além de vencedora da categoria “Best International Bank”, a operação brasileira do Santander ainda recebeu uma segunda premiação inédita: a melhor banco para o ESG.

Maitê Leite, vice-presidente executiva Institucional do Santander Brasil, avalia que este reconhecimento se deve em especial ao posicionamento de sustentabilidade, social e de governança corporativa que o banco coloca de forma central e transversal nos seus negócios. “O trabalho com foco em ESG, no Brasil, resultou em ativos sustentáveis muito relevantes”, afirma a executiva.

O Santander também foi vencedor do Prêmio Euromoney nas categorias “Melhor Banco em Responsabilidade Corporativa” na Europa Ocidental, Portugal, México e Uruguai. “Melhor Banco para Diversidade e Inclusão”, no Reino Unido e Espanha. E ainda “Melhor Banco para ESG”’ na Argentina e Chile, além do Brasil.

A Euromoney ainda destacou os esforços do Santander para apoiar o empreendedorismo, elegendo a instituição financeira como “Melhor Banco para PMEs” na Espanha, Chile e Polônia.

Em todo mundo, o Santander apoia a educação, a empregabilidade e o empreendedorismo há mais de 27 anos, apoiando mais de 1,5 milhão de empresas durante esse período.

