Doença física não impede universitária de realizar seu sonho

Elizabeth, uma aluna do curso de Farmácia na UniFECAF, venceu uma trajetória de superação após um grave acidente que a deixou com uma perna mais longa que a outra. Aos 46 anos, ela celebra sua formatura junto com sua filha, Jéssica, que mudou de curso para apoiar a mãe nos estudos. Com uma bolsa de estudos da UniFECAF, Elizabeth retomou seus sonhos e provou que, com resiliência e apoio familiar, é possível transformar dificuldades em conquistas.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número de matrículas de pessoas com deficiência em instituições de ensino superior cresceu significativamente nos últimos anos. Em 2020, mais de 37 mil estudantes com deficiência estavam matriculados em cursos de graduação no Brasil, um aumento de cerca de 60% em relação a 2016. Esse crescimento reflete os esforços das instituições em promover a inclusão e acessibilidade no ensino superior, oferecendo bolsas de estudo, adaptações curriculares e suporte especializado.

Após o acidente aos 38 anos, Elizabeth enfrentou uma licença de 8 anos para recuperação. Retornando ao mercado de trabalho, ela começou como jovem aprendiz em uma empresa farmacêutica e, através de dedicação, foi promovida diversas vezes até alcançar o cargo de assistente de laboratório. Determinada a continuar seus estudos, Elizabeth iniciou o curso de Farmácia na UniFECAF com uma bolsa de estudos.

Jéssica, sua filha, originalmente cursava Biomedicina, mas decidiu mudar para Farmácia para apoiar a mãe. Juntas, elas compartilham a realização do sonho de se formarem no mesmo curso.

"Estou adorando a minha experiência como aluna. Saiba que, independente do seu obstáculo, você pode correr atrás do seu sonho", diz Elizabeth.

A trajetória de Elizabeth é um relato de superação e apoio familiar. Ela enfrentou adversidades físicas e inspirou sua filha a seguir seus passos, mostrando que, com apoio e perseverança, é possível transformar sonhos em realidade.

A UniFECAF, ao apoiar Elizabeth com uma bolsa de estudos, reafirma seu compromisso com a educação inclusiva e a valorização de histórias de vida. Cada aula assistida, cada prova realizada e cada desafio superado representam não só um passo rumo à formatura, mas também uma demonstração de força de vontade. A trajetória de Elizabeth e Jéssica é um exemplo da capacidade de transformar sonhos em realidade, independentemente dos obstáculos.