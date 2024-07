Guilherme de Sá retorna aos palcos em carreira solo

Aviões surgindo no palco, músicas inéditas, sucessos da carreira solo e de mais de 20 anos no cenário gospel e do rock nacional, banda completa e uma produção profissional. É isso que o público vivenciou durante o show de gravação do novo trabalho de Guilherme de Sá, no último dia 9 de julho, no Aeroporto Campo de Marte, na capital paulista.

Intitulado "Tempestade", o trabalho é uma reflexão dos últimos anos vividos pelo músico, se reinventando, reencontrando referências e se reconectando com sua fé, essência e verdade. "Foram cinco anos de muito amadurecimento e entendimento do meu momento em um mundo que anda tão complexo, polarizado e com tantos cenários de guerra. Hoje entendo meu verdadeiro propósito com relação à arte, religião e fé. Sou um cara muito mais maduro que está fazendo dessa volta um legado. Quero levar algo bom para as pessoas. Falar que tempestades vêm, mas também vão embora", conta o músico.

A gravação aconteceu em um hangar do aeroporto, com elementos de uma produção de cinema. "Estamos passando por um momento de tempestade em busca de mais entendimento, de paz. O ambiente escolhido, um hangar, entregou um simbolismo importante para refletirmos sobre nosso futuro como humanidade. As bandeiras dos países, carros abandonados, aviões… Tudo foi pensado na construção de um projeto cênico de personalidade, onde coloquei muito de mim e de como vejo esse mundo que precisa de ajuda. Me entreguei muito para fazer um dos melhores shows da minha vida", comenta.

O show, que entregou muito rock and roll, contou com músicas inéditas, homenagens para família e hits como "Sem Você", "Rara Calma" e "Máquina do Tempo", três das mais de 100 composições escritas por Guilherme no período em que foi vocalista da Banda Rosa de Saron, entre 2001 e 2019. Vale ressaltar que por sua atuação no Rosa nos 18 anos em que foi vocalista, Guilherme venceu várias vezes o “Troféu Louvemos ao Senhor” na categoria Melhor Cantor; foi indicado duas vezes ao Latin Grammy Awards; recebeu diversos Discos de Ouro e um Disco de Platina; apresentou-se na Jornada Mundial da Juventude de Madri e do Rio de Janeiro, esta última para mais de 4 milhões de pessoas na praia de Copacabana, tendo cantado como solo na vigília para o Papa Francisco.

Guilherme fará temporadas no Brasil para seguir sua agenda de shows e conta que o que o motiva a vir do Reino Unido, onde reside com a família, para retornar aos palcos brasileiros com mais frequência é o público fiel que o acompanha nesses mais de 20 anos de carreira e que fez coro na gravação do trabalho ao vivo. "Estou fazendo dessa volta um reencontro. Sei que existem pessoas que gostam do meu trabalho e sentem saudade de me acompanhar mais de perto. Deixei uma lacuna em um público em que meu trabalho faz diferença na vida de cada um. Por mim e por eles, estou de volta. Foi incrível ver a entrega de todos durante a gravação. Tempestade já é um marco na minha carreira, tenho certeza", finaliza.

Tempestade tem previsão de lançamento para setembro, durante o evento Summer Beats Brasil 2024, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Para mais informações, basta acompanhar as novidades no Instagram do artista.

Website: https://www.instagram.com/guilhermedesa/