Regulation Rocks chega à segunda edição no Blockchain Rio

A Fenasbac (Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central), promove a segunda edição do evento Regulation Rocks durante o Blockchain Rio, no dia 24 de julho de 2024. O Blockchain Rio é reconhecido como o principal hub de inovação em tecnologia blockchain e finanças digitais da América Latina, e será sediado no Expo Mag, na Cidade Nova, no centro do Rio de Janeiro (RJ).

O Regulation Rocks é um evento direcionado a profissionais, especialistas e entusiastas do setor financeiro e de tecnologia blockchain, abordando temas cruciais como o Real Digital (Drex) e suas inovações no Sistema Financeiro Nacional. O evento contará com a presença das principais personalidades do setor de blockchains e finanças digitais, que discutirão temas focados na inovação financeira com a chegada do Drex.

Além disso, o evento contará com a participação de organizações como BC (Banco Central), Data Rudder, EY, Bitshopp, Núclea, CVM, XDC Network, AmFi e Mercado Bitcoin. As instituições devem trazer insights e compartilhar suas experiências a fim de contribuir com as discussões sobre o futuro das finanças digitais.

Os assuntos em destaque incluem: “Visão Drex: passado, presente e futuro”; “Segurança e privacidade no Pix”; e “Drex: desafios e soluções”. O encontro também deve contar com temas como: “Construindo o Drex: uma visão dos bastidores”; “Ethereum Samba: o poder das comunidades técnicas”; “Regulamentação de criptoativos: resultados da consulta pública”; “Economia tokenizada no mercado de seguros: desafios e oportunidades”; “Vantagens de uma economia tokenizada regulada para o investidor”; e “RWA: a relação com Drex e seus desafios”.

Natalia Braulio, CMO da Fenasbac, observa que o evento é uma oportunidade para quem deseja aprofundar seus conhecimentos sobre o Real Digital e o Drex, discutir os impactos da inovação tecnológica no sistema financeiro, fazer networking com os principais players do mercado e manter-se atualizado sobre as últimas tendências e regulamentações.

Segundo Natalia, as expectativas da Fenasbac para a realização da segunda edição do Regulation Rocks são promissoras: “Preparamos um evento com uma curadoria atenta às principais demandas e tendências sobre regulação”, partilha. “Estamos empolgados com as possibilidades que a chegada do Real Digital (Drex) e outras inovações vão provocar no nosso sistema financeiro. Mais inclusão, mais acesso, mais facilidades, mais dados para serem analisados”, complementa.

De acordo com a CMO da Fenasbac - que atua com inovação financeira, gestão ambidestra, liderança, cultura, soluções ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em português), e gestão Corporativa -, a federação espera que o evento seja um ponto de convergência para profissionais, especialistas e entusiastas, além de colaborar com a evolução do setor.

“Nosso objetivo é que cada participante saia do Regulation Rocks com insights valiosos e uma visão clara sobre as oportunidades e desafios que a tecnologia blockchain e as finanças digitais apresentam”, conclui.

Para conferir a agenda completa do evento, basta acessar: https://app.blockchainrio.com.br/agenda